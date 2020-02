Patriot Mỹ "bất lực" nhìn UAV Qasef-1 của Iran tung hoành ở Trung Đông

Theo báo cáo của Đài truyền hình Al-Jazeera ngày 12/2, cùng với những diễn biến phức tạp tại Syria thì tình hình cuộc chiến giữa lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn nhằm vào các mục tiêu Arab Saudi ở Trung Đông đang ngày càng căng thẳng. Trong thời gian gần đây, được sự hỗ trợ mạnh mẽ của Iran, lực lượng Houthi đã sử dụng một số lượng lớn tên lửa và máy bay không người lái tấn công dồn dập vào gã dầu lửa khổng lồ Trung Đông - Arab Saudi và cũng là đồng minh thân cận của Mỹ tại khu vực này.

Các cuộc tấn công này được cho là hành động trả thù “trong tối” của Iran đối với Mỹ. Đáng chú ý, Mỹ đã bố trí hệ thống phòng không Patriot tại đây, nhưng hệ thống này hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng phòng thủ nào trước các cuộc tấn công bằng UAV mà Iran cung cấp cho lực lượng Houthi.

Theo báo cáo, lực lượng Houthi sử dụng máy bay không người lái (UAV) tự sát Qasef-1 do Iran chế tạo, loại UAV này có sải cánh 3 m, bay ở độ cao dưới 1.000 m, hành trình tối đa từ 150-200 km. UAV này có thể mang theo thiết bị thông tin và trinh sát. Trong khi thực hiện nhiệm vụ, thiết bị trinh sát này cũng được coi là bộ phận thu thập thông tin tình báo. Do trần bay của UAV này thấp, nên toàn bộ các hệ thống phòng không của Mỹ bố trí tại Arab Saudi, bao gồm cả hệ thống Patriot hoàn toàn không phát hiện được máy bay này. Do đó, các cuộc tấn công của lực lượng Houthi đã tạo ra những thiệt hại to lớn về vật chất cũng như con người.

Iran đang sở hữu nhiều loại máy bay không người lái hiện đại, giới chuyên gia nhận định Iran đang dần trở thành cường quốc về UAV, cho phép họ giúp đỡ các lực lượng ủy nhiệm tại Trung Đông nếu cần thiết. “Iran đang bí mật tăng cường chế tạo UAV nội địa trước khi chuyển cho các đồng minh trong khu vực nhằm kiểm nghiệm khả năng thực chiến với các đối thủ ở Iraq, Israel và Arab Saudi. Năng lực tác chiến UAV đóng vai trò quan trọng, giúp Iran gia tăng ảnh hưởng ở Trung Đông. Mỹ và đồng minh sẽ gặp nhiều khó khăn nếu muốn loại bỏ mối đe dọa từ UAV Iran khi nổ ra xung đột”, Seth J. Frantzman, giám đốc điều hành Trung tâm Báo cáo và Phân tích Trung Đông (MECRA) của Mỹ nhận xét.

Máy bay không người lái Iran không chỉ hoạt động ở vịnh Ba Tư hay trên không phận các nước láng giềng mà chúng còn đang dần mở rộng địa bàn tác chiến, có khả năng đe dọa Mỹ và đồng minh ở nhiều mặt trận khác nhau. UAV phổ biến và uy lực nhất trong kho vũ khí của Houthi là mẫu Qasef-1 do Iran chế tạo. UAV này có tính năng tương tự dòng Ababil-2/T mà Tehran phát triển. Ngoài ra, Iran cũng cung cấp cho Houthi UAV Qasef-2k, đây là phiên bản nâng cấp của UAV Qasef-1, là UAV tự sát mới được trang bị đầu đạn phân mảnh cực mạnh (HE-FRAG), phát nổ trên độ cao so với mục tiêu 20m.

Đức Trí (lược dịch)