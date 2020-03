Ông Trump nhận được “tâm thư” kêu gọi cấm vận Nga và OPEC

Theo đó, Dakota là bang mạnh về sản xuất dầu mỏ và nghị sĩ Cramer cho rằng những nước này đang mưu toan phá hoại ngành sản xuất dầu mỏ ở Mỹ.

Cơ quan tài nguyên của bang Dakota tin rằng, chỉ ít năm nữa Dakota có thể vượt Texas và trở thành địa phương sản xuất dầu mỏ lớn nhất Mỹ. Theo dự đoán, sâu trong lòng đất khoảng 3 km, dưới lớp cỏ trên thảo nguyên, có chừng 500 đến 900 tỷ thùng dầu mỏ. Năm 2019 đã sản xuất khoảng 500 triệu thùng dầu, tương đương khoảng 1,4 triệu thùng mỗi ngày.

“Các cường quốc về dầu mỏ nước ngoài đang lợi dụng tình hình dịch virus corona để lấp đầy thị trường bằng dầu giá rẻ và phá hoại các nhà sản xuất năng lượng trong nước của chúng ta”, thượng nghị Cramer viết.

Ông Cramer nhấn mạnh: “Tôi kêu gọi Ngài (Tổng thống Mỹ Donald Trump) ra chỉ thị, để chính phủ Mỹ có những hành động quyết đoán áp biện pháp trừng phạt đối với dầu mỏ từ Nga, Saudi Arabia và các nước Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC)”.

Ngoài ra, theo nghị sĩ đảng Cộng hòa, năm 2018 Mỹ đã nhập khẩu từ các quốc gia nói trên 1,5 triệu thùng dầu mỗi ngày. “Hiện nay, chính các quốc gia này lại đang mong muốn các nhà sản xuất và công nhân chúng ta chịu thiệt hại mà không có bất kỳ khoản bồi thường nào. Chúng ta cần ngay lập tức phát đi tín hiệu cảnh báo: không được phép giễu cợt và không tôn trọng nước Mỹ”, ông Cramer kết luận.

Trước đó, hôm 17/3, Saudi Arabia dự kiến tăng xuất khẩu dầu lên mức kỷ lục 10 triệu thùng mỗi ngày. Vương quốc Ả Rập có kế hoạch sử dụng khí đốt từ nhà máy Fadhili để bù đắp lượng tiêu thụ dầu trong nước khoảng 250 nghìn thùng mỗi ngày. Động thái như vậy sẽ cho phép tăng xuất khẩu hydrocarbon trong vài tháng tới lên hơn 10 triệu thùng mỗi ngày. Hôm 16/3, được biết công ty dầu Saudi Aramco dự kiến duy trì nguồn cung dầu ở mức tối đa 12,3 triệu thùng mỗi ngày trong suốt tháng 4.

Giá dầu năm 2020 chạm mức thấp nhất trong vòng nhiều năm do nhu cầu bị giảm bớt trước tác động của đại dịch Covid-19 trên toàn thế giới. Đồng thời, hiệu ứng tiêu cực của tình hình hiện tại càng trầm trọng thêm do các nước trong nhóm OPEC+, khi không gia hạn được thỏa thuận cắt giảm sản lượng khai thác dầu, do đó các hạn chế về sản lượng khai thác ở một số quốc gia, bao gồm Saudi Arabia và Nga sẽ chấm dứt kể từ ngày 1/4.

