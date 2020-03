Ông Trump “củng cố quyền lực” gia hạn lệnh trừng phạt về các mối đe dọa an ninh mạng

RIA đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gia hạn thêm 1 năm sắc lệnh năm 2015, trong đó quy định áp dụng biện pháp trừng phạt nhằm đối phó với các mối đe dọa về an ninh mạng đối với Hoa Kỳ, và qua đó áp đặt các lệnh trừng phạt chống Nga vì “can thiệp vào cuộc bầu cử”.

Tổng thống Trump nói trong một thông báo: “Những hành động ẩn chứa nguy hiểm trên không gian mạng tiếp tục gây ra mối đe dọa khẩn cấp và cực đoan đối với an ninh quốc gia, chính sách đối ngoại và nền kinh tế của Hoa Kỳ”.

Trước đó, ngày 1/4/2015, Tổng thống Mỹ Barack Obama ký sắc lệnh hành chính trừng phạt những kẻ tấn công trên mạng, động thái nhằm trừng phạt các cá nhân và công ty nhà nước của nước ngoài tấn công các doanh nghiệp chủ chốt và người tiêu dùng của Mỹ. Tuy nhiên, sắc lệnh này không đề cập Nga ở đó.

“Những mối đe dọa trên mạng đặt ra thách thức về an ninh kinh tế và quốc gia nghiêm trọng đối với Mỹ”, ông Obama nói.

Sắc lệnh của ông Obama cho chính phủ Mỹ quyền hạn mới để chiến đấu với những mối đe dọa nghiêm trọng trên mạng Internet làm ảnh hưởng đến các cơ sở hạ tầng quan trọng, làm gián đoạn việc sử dụng các trang mạng, trộm cắp bí mật thương mại hoặc thông tin tài chính, thí dụ như trộm cắp số lượng lớn dữ liệu thẻ tín dụng.

Để phát triển văn bản này thêm một một sắc lệnh khác được ký ngày 28/12/2016 kèm theo phụ lục trong đó nêu tên Cơ Quan An Ninh Liên Bang Nga (FSB), Tổng cục Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Nga, một số tổ chức và cá nhân khác, mà theo chính quyền Mỹ những đối tượng này phải chịu trách nhiệm về các cuộc tấn công mạng nhằm vào Hoa Kỳ. Sau đó, những cáo buộc này còn được ghi lại trong kết quả cuộc điều tra do công tố viên đặc biệt Robert Mueller tiến hành vào năm 2017-2019. Nga phủ nhận mọi cáo buộc liên quan đến tấn công mạng và can thiệp bầu cử, gọi chúng là những lời buộc tội vô căn cứ.

Các nước phương Tây thường xuyên cáo buộc quân đội Nga liên quan đến tấn công mạng. Mới đây, vào đầu tháng 2, Mỹ, Anh cáo buộc quân đội Nga đứng sau vụ tấn công mạng quy mô lớn vào năm 2019 khiến hàng ngàn website chính phủ, tư nhân và 2 đài truyền hình lớn bị ảnh hưởng.

“Vào ngày 28/10/2019, Trung tâm Công nghệ đặc biệt thuộc Cơ quan Tình báo quân đội Nga (GRU), còn gọi là đơn vị 74455 hay Sandworm, tiến hành tấn công mạng diện rộng tại quốc gia Georgia (Gruzia)”, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết.

Mỹ thường cho rằng các vụ tấn công mạng của Nga nằm trong chiến lược gây bất ổn tại các nước láng giềng.

Trong khi đó, Anh cáo buộc Nga đứng sau các vụ tấn công mạng, đồng thời cho biết Trung tâm An ninh mạng quốc gia Anh “đánh giá khả năng cao nhất rằng GRU tiến hành các vụ tấn công phá hoại quy mô lớn. Các vụ tấn công nhằm vào các nhà cung cấp dịch vụ ở Georgia khiến nhiều website bị thay đổi giao diện, trong đó các trang của chính phủ, tòa án, tổ chức phi chính phủ, truyền thông, doanh nghiệp và đài truyền hình quốc gia.

