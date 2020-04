Nữ quái cầm đầu đường dây bán bào thai ra nước ngoài bị khởi tố icon

Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Moong Thị Chanh (SN 1977, trú tại bản Huồi Thợ, xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn) về hành vi “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”.