Nữ quái lập facebook ảo lừa bán khẩu trang, chiếm đoạt hơn 60 triệu đồng

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hòa Bình vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ Hồ Thị Thùy (SN 1996, trú tại xã Ngọc Sơn, Quỳnh Lưu) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, Công an tỉnh Hòa Bình nhận được trình báo của nhiều nạn nhân về việc họ bị một đối tượng lừa bán khẩu trang y tế trên mạng xã hội facebook. Ngay sau đó, cơ quan này đã vào cuộc điều tra, đồng thời phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An xác minh.

Qua thu thập các tài liệu, chứng cứ liên quan, ngày 4/2, cơ quan công an đã tiến hành bắt giữ Hồ Thị Thùy (SN 1996, trú ở xã Ngọc Sơn, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) để làm rõ.

Bước đầu, Thùy khai nhận, do tình trạng khan hiếm khẩu trang y tế để phòng bệnh dịch viêm phổi cấp do virus Corona (nCoV), lợi dụng nhu cầu của nhiều người nên Thùy đã sử dụng các tài khoản facebook ảo để đăng bài với nội dung bán số lượng lớn khẩu trang y tế với giá rẻ.

Vì tin tưởng, nhiều người đã nhắn tin cho Thùy để đặt mua khẩu trang với số lượng lớn, nhưng khi các nạn nhân chuyển tiền thì Thùy lập tức chặn facebook, ngắt liên lạc để chiếm đoạt hàng chục triệu đồng. Theo lời khai của đối tượng, số tiền chiếm đoạt của hơn 10 người là hơn 60 triệu đồng.

Hiện Công an tỉnh Hòa Bình đang tạm giữ Hồ Thị Thùy để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bảo Trâm