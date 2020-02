Nữ phụ 'Hạ cánh nơi anh' một bước lên sao hạng A, sánh đôi cùng Song Seung Heon

Với sức nóng của bộ phim Hạ cánh nơi anh, bên cạnh cặp đôi chính Hyun Bin và Son Ye Jin, nữ diễn viên Seo Ji Hye vào vai Seo Dan cũng được nhiều khán giả yêu mến.

Mới đây, nữ diễn viên xinh đẹp Seo Ji Hye đã xác nhận sẽ tham gia vào dự án phim mới 'Shall We Eat Dinner Together?' sánh đôi cùng tài tử Song Seung Heon.



'Shall We Eat Dinner Together?' kể câu chuyện tình yêu của một người đàn ông và một người phụ nữ không có cảm xúc trong tình yêu sau nhiều lần thất bại. Họ gặp gỡ và bắt đầu tìm thấy tình yêu hơn nhờ ăn tối cùng nhau.

Seo Ji Hye sẽ vào vai nữ chính Woo Do Hee, trong khi Song Seung Heon nhận vai nam chính Kim Hae Kyung, một bác sĩ tâm lý và nhà tâm lý học thực phẩm. Anh chuyên đánh giá mọi người thông qua cách họ ăn, cũng như ứng dụng vào điều trị cho bệnh nhân của mình bằng thực phẩm và bữa ăn.



'Shall We Eat Dinner Together?' dự kiến ra mắt vào tháng 5/2020.

Hoàng Dung