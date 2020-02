Nissan hé lộ SUV hoàn toàn mới, đối đầu Ford EcoSport

Mới đây, hãng xe Nhật đã cho 'nhá hàng' ảnh về mẫu SUV hoàn toàn mới này, cho thất tân binh có phần mui khá ngắn, ngay bên dưới là cặp đèn pha xếch ngược sắc sảo, phần dốc mái ốp vòm bánh xe phình to, cột chữ C to và dày, viền cưa sổ sau được vuốt gọn sắc cạnh.

Hãng xe Nhật cho biết, đối thủ mới của Ford EcoSport và các mẫu khác hiện có trong phân khúc B sẽ mang sức mạnh cạnh tranh lớn với nhiều trang bị tính năng cao cấp, công nghệ mới và hiện đại nhất. Ấn Độ sẽ là thị trường đầu tiên mà mẫu xe này hướng đến với triết lý ”Make in India, Make for the World”.

Trang Autocar Ấn Độ thông tin rằng, SUV hoàn toàn mới của Nissan sẽ có chiều dài dưới 4m, dự kiến sẽ chính thức được giới thiệu vào mùa thu năm nay, cạnh tranh cùng các đối thủ như Ford EcoSport và Hyundai Venue cũng như các xe nội địa như Tata Nexon và Maruti Suzuki Vitara Brezza hiện đang được phân phối ở thị trường nước này.

Hiện tại, các thông số kỹ thuật vẫn chưa được tiết lộ. Tuy nhiên Autocar cho biết, mẫu SUV này sẽ sử dụng nền tảng CMF- A của Nissan và Renault, lắp động cơ xăng 3 xi-lanh 1.0 lít tăng áp kết hợp hộp số sàn 5 cấp hoặc tùy chọn CVT.

Theo danhgiaxe.com