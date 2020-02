Những sao Hàn chi mạnh tay ủng hộ phòng dịch COVID-19 nhất

Đại dịch Corona đang bùng phát nghiêm trọng tại rất nhiều quốc gia, đặc biệt là các nước châu Á. Hiện tại, trên thế giới đã có 77.917 ca nhiễm và 2.361 người tử vong. Tại Trung Quốc - nơi được cho là khởi nguồn của loại virus nay, số người nhiễm bệnh đã lên tới 76.288 người, số người tử vong là 2.345. Đặc biệt, tại Hàn Quốc, dịch Corona đã có diễn biến phức tạo khi chỉ trong một thời gian ngắn đã có 110 ca nhiễm bệnh.

Trước tình hình căng thẳng do dịch COVID-19 gây ra, nhiều cá nhân, tổ chức đã săn sàng chi cả tỷ đồng để giúp đỡ các bệnh nhân và hỗ trợ chính phủ, người dân trong công tác phòng chống dịch, nổi bật là sự đóng góp của các ngôi sao Kpop.

1. Park Seo Joon - ủng hộ 100 triệu won (hơn 1,9 tỷ VNĐ)

Nam diễn viên nổi tiếng Park Seo Joon được biết đến qua rất nhiều các bộ phim dài tập Hàn Quốc như: Dream High 2 (2012), Thanh xuân vật vã (2017), Thư ký Kim sao thế (2018),... và mới đây nhất là Itaewon Class (2020). Chàng diễn viên điển trai này đã có hành động cao cả khi ủng hộ 100 triệu won (hơn 1,9 tỷ VNĐ) để phòng chống dịch Corona tại ổ dịch Daegu. Anh mong muốn số tiền này sẽ giúp đỡ các tổ chức và nhân viên y tế khắc phục khó khăn để trang bị thêm thiết bị chống dịch, điều trị cho bệnh nhân.

Park Seo Joon ủng hộ 100 triệu won (hơn 1,9 tỷ VNĐ) để phòng chống dịch Corona tại ổ dịch Daegu.

2. Lee Young Ae - ủng hộ 50 triệu won (gần 1 tỷ VNĐ)

Nàng "Dae Jang-Geum" nổi tiếng của xứ sở Kim Chi cũng góp mặt trong danh sách những ngôi sao ủng hộ phòng chống dịch Corona. Lee Young Ae đã mạnh tay chi 50 triệu won (gần 1 tỷ VNĐ) cho công tác phòng chống dịch tại quê nhà Hàn Quốc. Nữ diễn viên xinh đẹp từ lâu đã nổi tiếng có lòng nhân ái khi cô từng dành tặng 150 triệu won cho một tổ chức từ thiện của bệnh viện tại Seoul nhằm giúp đỡ những bà mẹ trẻ có hoàn cảnh khó khăn.

Lee Young Ae mạnh tay chi 50 triệu won (gần 1 tỷ VNĐ) cho công tác phòng chống dịch tại quê nhà Hàn Quốc.

3. Kim Go Eun - ủng hộ 100 triệu won (hơn 1,9 tỷ VNĐ)

Cô nàng diễn viên - người mẫu nổi tiếng Kim Go Eun từng tham gia nhiều bộ phim Hàn Quốc nổi tiếng như A Muse (2012), Guardian: The LoneLy and Great God (Yêu tinh) (2016-2017),... và dành được nhiều giải thưởng danh giá. Giữa tâm dịch Corona đang bùng phát tại Hàn Quốc và các nước châu Á, Kim Go Eun đã sẵn sàng xuống tay 100 triệu won (hơn 1,9 tỷ VNĐ) để ủng hộ phòng chống dịch.

Cô nàng diễn viên - người mẫu nổi tiếng Kim Go Eun đã xuống tay 100 triệu won cho công tác phòng chống dịch Corona.

4. Kim Chungha - ủng hộ 20 triệu won (gần 400 triệu VNĐ)

Nữ ca sĩ Chungha cũng là một trong những gương mặt sẵn sàng chi cả triệu won giúp chống dịch Corona. Cô nàng được biết đến sau khi tham gia chương trình Produce 101 - một chương trình truyền hình thực tế nổi tiếng của Hàn Quốc nhằm tìm kiếm, đào tạo nhóm nhạc idol. Trong đại dịch Corona, cô đã ủng hộ 20 triệu won (gần 400 triệu VNĐ), tuy hành động cao cả nhưng Chungha vẫn bị phân biệt đối xử tại sự kiện Milan Fashion Week 2020 khi một tài khoản Instagram đã chụp ảnh cô nàng kèm mô tả "virus corona đến rồi".

Chungha cũng ủng hộ 20 triệu won để giúp đẩy lùi dịch Corona đang bùng phát tại Hàn Quốc.

5. Kim Jaejoong và fanclub - 10 triệu won (gần 200 triệu VNĐ) cùng hàng ngàn chiếc mũ, khẩu trang y tế.

Cựu thành viên nhóm nhạc DBSK - Kim Jaejoong đã đóng góp 10 triệu won tại sự kiện quyên góp lớn do DC Jellery (cộng đồng fanclub lớn nhất của Jaejoong tại Hàn Quốc) tổ chức. Bên cạnh đó, vào cuối tháng 1 vừa qua, cộng đồng fanclub ARTISTKIM của Jaejoong cũng đóng thêm 12.600 mũ y tế dùng một lần và 12.600 Nhân dân tệ (hơn 40 triệu đồng) giúp phòng chống dịch Corona đang bùng phát.

Kim Jaejoong cùng fanclub của mình đã có hành động cao cả giữa những diễn biến phức tạp của dịch Corona.

6. Super Junior - trao tặng 10.000 mặt nạ, khẩu trang y tế

Cuối tháng 1 vừa qua, nhóm nhạc nam thần Super Junior đã cùng nhau trao 10.000 mặt nạ, khẩu trang y tế cho tổ chức cộng đồng Hàn Quốc để dành tặng cho các sơ sở phúc lợi trẻ em và thanh thiếu niên Hàn Quốc vì đây được xem là mộ trong hai nhóm đối tượng dễ bị lây nhiềm virus Corona nhất. Hành động này đã thu hút sự quan tâm của làng giải trí và thu hút rất nhiều các fandom cũng quyên góp ủng hộ.

Super Junior cũng tham gia đóng góp đẩy lùi đại dịch.

7. Hong Jin Young - quyên góp 5000 khẩu trang KF94

Nữ ca sĩ Hong Jin Young đã quyên góp 5000 khẩu trang cho Viện Phát triển Nguồn nhân lực cảnh sát Asan và tổ chức thiện nguyện Community Chest of Korea chi nhánh tại Incheon. Tòa nhà của Viện Phát triển chính là nơi ở tạm thời của những Hàn kiều được giải cứu từ thành phố Vũ Hán (Trung Quốc). Khẩu trang mà Hong Jin Young trao tặng sẽ được các nhân viên ý tế sử dụng trong quá trình phòng, chữa cho những bệnh nhân nhiễm virus corona.

Hong Jin Young đặc biệt dành tặng 5000 khẩu trang KF94 cho Viện Phát triển Nguồn nhân lực cảnh sát Asan và tổ chức thiện nguyện Community Chest of Korea chi nhánh tại Incheon.

