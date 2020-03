Những lợi ích sức khỏe của hải sâm

Trông bề ngoài hải sâm giống như một con sâu to di chuyển với tốc độ chậm chạp. Hải sâm được tiêu thụ phổ biến nhất ở dạng khô, thường được nấu súp và hầm. Chúng cũng có thể được sử dụng ở các hình thức khác, như ăn sống hoặc làm gỏi. Do không có mùi vị, hải sâm ngon nhất khi được trộn thêm gia vị, phối hợp cùng thịt và các hải sản khác.

Hải sâm được cho là có đặc tính chữa bệnh, theo Đông y, đó là lý do tại sao nó còn được cho vào kem, mỹ phẩm và dầu, cũng như trong các thực phẩm chức năng. Hải sâm được cho là có tác dụng điều trị viêm khớp và ung thư, và nhiều vấn đề khác. Tuy nhiên, cần nghiên cứu thêm để kết luận về những lợi ích sức khỏe lớn khác.



Một số loài hải sâm đang bị đánh bắt quá mức, dẫn đến nguy cơ tuyệt chủng. Là một giải pháp để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng, các ngư dân đang nuôi chúng theo mô hình bền vững.



Dưới đây là một số lợi ích sức khỏe của hải sâm.



Dinh dưỡng và hợp chất



112g hải sâm chứa khoảng 14g protein, cung cấp 60 calo. Do đó, đây là một lựa chọn tốt cho những người bị đái tháo đường và lượng đường trong máu cao cần chế độ ăn protein với ít hoặc không có chất béo. Nó cũng cung cấp 81% nhu cầu hàng ngày về vitamin B2 và 22% vitamin B3.



Trong số các hợp chất, hải sâm có chất chống oxy hóa flavonoid, được biết là làm giảm viêm, bệnh tim và bệnh thoái hóa thần kinh. Hải sâm cũng có glycoside triterpene, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch và có đặc tính chống nấm.



Tiêu diệt tế bào ung thư



Cần nghiên cứu thêm để làm sáng tỏ tác dụng của các hợp chất trong hải sâm đối với việc giảm ung thư, nhất là vì chúng chứa triterpene diglycoside, chất mà theo một nghiên cứu trong ống nghiệm, có tác dụng tiêu diệt tế bào ung thư vú, tuyến tiền liệt, gan và ung thư da. Cần thử nghiệm thêm về độ an toàn để hiểu thêm về tác dụng này.



Ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn có hại



Chiết xuất hải sâm có thể ngăn chặn sự phát triển của một số vi khuẩn như E. coli, S. aureus và S. typhi. Đây là kết quả của một nghiên cứu ống nghiệm được thực hiện trên chiết xuất hải sâm đen. Một nghiên cứu khác được thử nghiệm trên chuột cho thấy hải sâm đen giúp chống nhiễm trùng huyết. Tuy nhiên, tất cả những kết luận này cần được nghiên cứu thêm.



Sức khỏe tim mạch



Một vài nghiên cứu trên chuột bị huyết áp cao được cho ăn chiết xuất hải sâm bụng trắng và so sánh với chuột không được ăn. Nhóm chuột được ăn hải sâm biểu hiện giảm huyết áp, nhờ đó duy trì sức khỏe tim tốt.

Cẩm Tú/dantri.com.vn