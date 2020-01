Những loại thực phẩm kỵ nhau tuyệt đối không dùng chung trong ngày Tết

Trong quá trình hấp thu và chuyển hóa, giữa các thành phần của thức ăn luôn có những tương tác rất phức tạp. Hậu quả của sự phối hợp không hợp lý các thức ăn sẽ trở thành gánh nặng đối với cơ thể. Khi gánh nặng đó vượt quá khả năng tự điều chỉnh, cơ thể sẽ bị trúng độc.



1. Thực phẩm kỵ thịt bò

- Thủy sản: Trong thịt bò chứa nhiều phốt pho rất cần cho việc hình thành xương. Trong thủy sản thì giàu canxi và magiê. Vì vậy khi dùng chung 2 loại thực phẩm này với nhau sẽ tạo ra sự kết tủa muối. Dạng muối này sẽ làm cản trở hấp thu phốt pho và giảm tốc độ hấp thu canxi.



- Đậu nành: đậu nành thuộc nhóm có nhiều purin. Chất này là nguyên nhân tạo ra acid uric gây ra bệnh gout. Thịt bò cũng vậy chứa nhiều purin. Chính vì vậy khi ăn chung 2 loại thực phẩm này với nhau sẽ tạo nên sự cộng hưởng làm tăng cường acid uric gây cơn đau khớp.



- Hạt dẻ: Dịp Tết, rất nhiều người mua hạt dẻ để ăn, tuy nhiên thịt bò chứa nhiều đạm, hạt dẻ chứa nhiều vitamin C, nếu ăn chung chất đạm trong thịt bò dễ bị biến chất, mất giá trị dinh dưỡng.



2. Thực phẩm kỵ thịt gà

- Cá chép: Thịt gà tính ôn, cá chép tính hàn, nếu ăn 2 loại này cùng nhau, dễ sinh mụn nhọt, phát chứng trường ung.



- Tôm: Tôm và gà ăn cùng dễ sinh ra chứng ngứa ngáy khắp người.



- Cơm nếp: Cơm nếp có tính ngọt ấm nên khi ăn kèm với thịt gà dễ sinh ra chứng bạch thốn trùng, dân gian thường gọi là sán dây, sán sơ mít. Nên chúng ta không nên ăn nhiều 2 thứ này liền với nhau.



- Tỏi, rau cải và hành sống: Thịt gà vốn cam ôn, tỏi thì đại nhiệt, rau cải và hành sống lại cam hàn nên khi kết hợp với nhau dễ gây sinh nhiệt hay hàn nhiệt giao tranh mà sinh ra bệnh lỵ, gây tổn thương khí huyết.



3. Thực phẩm kị với thịt lợn

- Thịt bò: Thịt lợn có tính hàn, thịt bò có tính ôn, ích khí, nên khi kết hợp hai thứ này lại với nhau sẽ làm hạn chế điểm mạnh của nhau, làm giảm giá trị dinh dưỡng của từng loại thực phẩm.



- Gan: Các loại gan, đặc biệt là gan dê có mùi gây, hôi nên khi xào cùng thịt lợn sẽ kiến cho món ăn càng có mùi khó chịu, gây phản cảm với những người thưởng thức món ăn.



- Đậu tương: Trong đậu tương có từ 60-80 phốt phi nên khi kết hợp với thịt lợn, hàm lượng phốt pho trong đậu tương sẽ làm giảm giá trị dinh dưỡng của thịt lợn đi, đặc biệt là thịt nạc.



- Ngoài ra, thịt lợn còn không nên kết hợp với ốc bươu, cam thảo, hay rau thơm. Thịt bò, thịt trâu không nên ăn cùng với lươn, hệ.



4. Thực phẩm kỵ với hải sản

- Trái cây: Không ăn trái cây ngay sau khi ăn hải sản, bởi vì các chất axit có trong trái cây có thể kết hợp với canxi trong hải sản tạo thành một chất khó tiêu hóa. Chất này sẽ kích thích ruột gây đau bụng, buồn nôn hoặc nôn mửa…



- Bia: Nghe thì lạ vì bạn vẫn thường uống bia với hải sản. Nhưng thực tế 2 loại thực phẩm này kị nhau, vì trong hải sản có hàm lượng đạm khá cao, nếu uống thêm bia vào thì sẽ cản trở quá trình bài tiết đạm thừa ra khỏi cơ thể. Và nếu đạm thừa không được bài tiết thì nguy cơ cao có thể mắc bệnh gout.



- Nước trà: Trong trà chứa nhiều axit taninic, dễ kết hợp với canxi trong hải sản hình thành muối canxi kết tủa không có lợi cho cơ thể.



5. Gan xào giá đỗ

Các loại giá đỗ, rau cần chứa nhiều vitamin C còn gan động vật có hàm lượng các chất đồng, sắt và một số nguyên tố kim loại khác khá cao dễ làm cho vitamin C bị oxy hóa trong quá trình chế biến. Không những thế, trong giá đỗ, rau cần, cà rốt có chứa nhiều chất cellulose và acid oxalic ảnh hưởng tới sự hấp thụ sắt có trong gan lợn, làm mất giá trị dinh dưỡng của cả 2 loại thực phẩm này.



6. Các loại rau củ kỵ nhau

Củ cải trắng kỵ cà rốt, mộc nhĩ đen: Củ cải giàu vitamin C, cà rốt chứa nhiều enzym phân giải vitamin C, hai thứ này ăn chung sẽ bị phá hủy các thành phần dinh dưỡng. Củ cải chứa nhiều enzym, mộc nhĩ đen chứa nhiều hoạt chất sinh học, hai thứ ăn chung có thể phát sinh phản ứng hóa học phức tạp, gây viêm da.



Dưa chuột kỵ cà chua: Các nhà dinh dưỡng cho biết, trong dưa chuột chứa một loại men phân giải vitamin C. Bởi vậy khi ăn dưa chuột với cà chua hay những loại thực phẩm giàu vitaminC sẽ không tốt vì làm giảm khả năng hấp thụ vitamin C của cơ thể.



Cà chua kỵ khoai lang, khoai tây: do cà chua chứa nhiều chất toan, nếu ăn cùng với khoai lang, vào dạ dày sẽ hình thành chất khó tiêu, rất dễ dẫn đến đau bụng, tiêu chảy, rối loạn tiêu hóa.

Hà Vũ