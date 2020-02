Những hành động ‘cực độc’ phụ nữ làm vào mỗi buổi tối sẽ khiến hôn nhân đổ vỡ

Muốn hôn nhân hạnh phúc, phụ nữ khôn ngoan đừng làm những điều này vào mỗi tối. Nếu không đàn ông sẽ cảm thấy mệt mỏi, thà đi nhậu bên ngoài chứ không muốn về nhà.



Càm ràm về những chuyện đã xảy ra trong ngày



Người phụ nữ dại hay càm ràm về những chuyện xảy ra trong ngày. Nên nhớ buổi tối là thời gian quý giá nhất để vợ chồng con cái ngồi lại bên nhau cùng tâm sự, ăn bữa cơm ấm cúng. Phụ nữ đừng mang những chuyện bực dọc kể lể trong thời điểm này kẻo hôn nhân đổ vỡ.

Đàn ông đi làm về cần một không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi, ăn uống. Khi đó, họ chỉ muốn được vợ hỏi han những câu ngọt ngào, dễ nghe. Chẳng ai muốn nghe vợ cằn nhằn về đủ thứ chuyện trên đời.



Kể lể bản thân đã mệt mỏi như thế nào



Muốn hôn nhân hạnh phúc, phụ nữ đừng kể công. Trong gia đình, đàn ông và phụ nữ đều có vai trò riêng, chẳng ai sung sướng hơn ai. Thay vì kể lể những gì mình đã làm, bạn hãy an ủi, dành những lời động viên để chồng và bản thân cố gắng hơn mỗi ngày.



Trong hôn nhân chẳng cần phải dành cho nhau những điều hoa mỹ. Bạn chỉ cần an ủi, tiếp thêm năng lượng tích cực cho đối phương. Đặc biệt đừng so sánh ai vất vả hơn ai, hãy tôn trọng những gì chồng làm cho gia đình. Bản thân bạn cũng cần biết sắp xếp việc nhà hợp lý để có thời gian chăm sóc mình.



Nhắc đến tiền bạc



Buổi tối là thời điểm dễ chịu nhất để vợ chồng con cái cùng nhau thư giãn. Vì thế những chuyện không vui cứ tạm gác qua một bên. Phụ nữ khôn ngoan đừng nhắc về chuyện tiền bạc hoặc than vãn chồng đưa tiền không đủ tiêu. Điều này sẽ khiến đàn ông cảm thấy áp lực và mệt mỏi. Thậm chí họ còn chán nản không muốn về nhà cùng vợ mỗi khi tan làm.



Thờ ơ không quan tâm đến chồng



Vợ nên quan tâm đến chồng một chút. Ví dụ hỏi công việc của anh ấy có thuận lợi không hoặc chuẩn bị sẵn quần áo để chồng tắm rửa. Khi thấy được những hành động ngọt ngào của vợ dành cho mình, đàn ông sẽ yêu thương vợ nhiều hơn.

