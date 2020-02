Những hành động ấm áp của sao Hàn trong mùa dịch do virus Covid 19

Trong suốt hơn 1 tháng vừa qua, dịch bệnh viêm phổi do chủng virus corona mới Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp, trở thành mối quan tâm và lo lắng chung của người dân trên toàn thế giới. Trong bối cảnh đó, những câu chuyện về sự sẻ chia đầy tình yêu thương giữa tâm dịch, đặc biệt là nghĩa cử đẹp, ấm áp của những ngôi sao hàng đầu làng giải trí xứ Hàn đã thu hút rất nhiều sự chú ý của công chúng và khiến người hâm mộ không khỏi tự hào.

1. Song Hye Kyo

Ngày 01/02 vừa qua, nữ diễn viên đình đám đã chia sẻ một đoạn video trên tài khoản cá nhân Instagram với thông điệp "Love for human - Love for Wuhan" (tạm dịch: Tình yêu dành cho nhân loại - Tình yêu dành cho Vũ Hán). Vũ Hán vốn được biết đến như "trung tâm" của dịch corona. Các ban ngành y tế, các y bác sĩ và tất cả người dân nơi đây đều đang ngày đêm chiến đấu kiên cường nhằm đẩy lùi dịch bệnh. Vì thế, thông điệp ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa này đã khiến nhiều người xúc động: rằng người dân Vũ Hán, người dân Trung Quốc hay tất cả những ai đang chiến đấu với đại dịch này - tất cả đều không cô đơn. Mọi người đều ở đây, sẵn sàng ủng hộ, tiếp sức và cùng nhau vượt qua thời điểm khó khăn hiện tại. Nam diễn viên Yoo Ah In - đồng nghiệp thân thiết của Song Hye Kyo sau đó cũng đã chia sẻ lại đoạn clip này cùng lời nhắn: "We are human. We are earth. We are one" (tạm dịch: Chúng ta là con người. Chúng ta là Trái Đất. Và chúng ta là một) trên Instagram cá nhân.

Bài đăng trên Instagram của Song Hye Kyo

Và bài đăng trên Instagram của Yoo Ah In

2. Kim JaeJoong

Nam thần tượng "đẹp trai nhất châu Á" đã góp 10 triệu won (tương đương khoảng 194 triệu VNĐ) vào quỹ quyên góp cùng với fanclub DC Jellery. Toàn bộ số tiền này được dùng để mua mặt nạ y tế gửi đến người dân Trung Quốc. Kim JaeJoong vốn được biết đến như một trong những nghệ sĩ Hàn Quốc thường xuyên tổ chức và tham gia các hoạt động từ thiện nhất với tư cách cá nhân lẫn thành viên của JYJ. Với hoạt động của JYJ, Kim JaeJoong cùng các thành viên sẽ thực hiện quyên góp cho trẻ em trên toàn thế giới, đặc biệt là trẻ em châu Phi. Hoạt động này diễn ra đều đặn vào mỗi tháng và các thành viên luôn cố gắng là người đi đầu trong các hoạt động quyên góp vào đầu năm và cuối năm. Nghĩa cử đẹp và đầy ấm áp của nam idol trong mùa dịch corona vừa qua vì thế đã không khiến quá nhiều người bất ngờ. Song điều này vẫn khiến người hâm mộ không khỏi tự hào về nam thần đình đám.

3. Hong Jin Young

Nữ ca sĩ nhạc Trot nổi tiếng đã quyên góp 5000 khẩu trang KF94 cho Viện phát triển nguồn nhân lực cảnh sát Asan (nơi ở tạm thời của người Hàn Quốc đã từng đến Vũ Hán, Trung Quốc) và tổ chức thiện nguyện Community Chest of Korea chi nhánh tại Incheon. Số khẩu trang mà Hong Jin Young hỗ trợ sẽ được dùng để phát cho họ và cả các nhân viên y tế tại đây. Cùng với Kim JaeJoong, Hong Jin Young được cho là những nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên có động thái tham gia hoạt động thiện nguyện và cứu trợ trong thời gian dịch bệnh viêm phổi corona hoành hành.

4. Chungha

Trong dịp sinh nhật lần thứ 25 của mình vào ngày 09/02 vừa qua, nữ idol đã quyên góp số tiền lên đến 20 triệu won (khoảng gần 400 triệu VNĐ) cho tổ chức từ thiện trẻ em Green Umbrella (Chiếc dù xanh) mua mặt nạ phòng virus corona cho trẻ em và phục vụ cho các hoạt động phòng dịch khác. Chungha chia sẻ: "Tôi hy vọng điều này sẽ giúp đỡ được cho trẻ em trong các gia đình có thu nhập thấp, những người thông thể trang bị khẩu trang y tế trong mùa dịch corona. Tôi cũng sẽ tiếp tục dành sự quan tâm của mình cho các em và mong các em được lớn lên thật an toàn".

Vốn được biết đến với tính cách ấm áp và nhiều hành động quan tâm đầy yêu thương, nhiều người hâm mộ đã xem Chungha như một idol có "nhân cách vàng" và không khỏi tự hào về hành động ý nghĩa trong ngày sinh nhật của nữ ca sĩ.

5. V (BTS)

Nam thần tượng đình đám đã đăng tải một bài viết lên WeVerse kêu gọi người hâm mộ hãy chú ý phòng dịch bệnh viêm phổi corona và giữ gìn sức khỏe thật tốt. V cũng khuyến khích mọi người hãy nhớ là thường xuyên thực hiện các phương pháp phòng ngừa cần thiết. Trước đó không lâu nam idol cũng đã từng khiến các fan tự hào khi lên tiếng kêu gọi, giúp đỡ một Army (tên fandom của BTS) tìm được người hiến máu có nhóm máu hiếm Rh-A để cứu ông của mình. Cụ thể bài đăng của cô ấy như sau: "Mình xin lỗi vì đã gửi tin nhắn cá nhân trên WeVerse. Xin hãy giúp đỡ. Nếu mọi người là người có nhóm máu Rh-A, vui lòng liên hệ với mình. Mình sẽ liên lạc với mọi người". Không lâu sau đó, V đã để lại bình luận bên dưới bài viết bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Hàn với nội dung: "Mọi người có thể vui lòng giúp đỡ bạn nếu có nhóm máu Rh-A không?".

Bình luận bằng tiếng Anh lẫn tiếng Hàn của V

Sau khi V lên tiếng, bài viết đã nhận được sự chú ý nhiều và được lan truyền với tốc độ nhanh. Bạn fan sau đó cũng đã tìm được người hiến máu cho ông của mình. Hành động ấm áp và đầy ý nghĩa này của nam idol vì thế đã khiến các fan không khỏi "nở mũi" và được truyền cảm hứng bởi thần tượng.

Thục Vy