Những điều cực nguy hại với sức khỏe và cuộc sống của bạn khi ít ngủ

Theo chuyên gia về rối loạn giấc ngủ, - Tiến sĩ Harneet Walia – bệnh viện Cleveland Clinic, Mỹ chia sẻ, "Điều đầu tiên và rất quan trọng là chúng ta cần ngủ đủ giấc. Chúng ta luôn được khuyến cáo cần ăn uống và tập luyện theo một chế độ khoa học để có được một sức khỏe tốt. Nhưng bên cạnh đó, việc có một giấc ngủ ngon và ngủ đủ mỗi ngày cũng không thể thiếu để có một cơ thể khỏe mạnh. Nhưng điều này rất nhiều người trong chúng ta không thực hiện được".



Vậy thì, mỗi người trong chúng ta thực sự cần ngủ bao nhiêu là đủ?



Chúng ta đều biết, 7 tiếng là thời gian ít nhất một người cần phải ngủ mỗi ngày. Nhưng theo một báo cáo mới nhất của tổ chức National Sleep Foundation – Mỹ, chúng ta có thể biết được ở độ tuổi nào thì cần ngủ tương ứng bao nhiêu thời gian là phù hợp.



Báo cáo này được nghiên cứu trong 2 năm và được xuất bản trong số gần đây của tạp chí Sleep Health. Theo đó, độ tuổi sẽ được chia làm 9 giai đoạn, mỗi giai đoạn sẽ có khoảng thời gian cơ thể cần ngủ tương ứng.

Theo đó, số giờ ngủ cần thiết theo từng độ tuổi cụ thể như sau:



Người lớn tuổi (trên 65 tuổi): 7-8 giờ



Người lớn (26-64 tuổi): 7-9 giờ



Thanh niên (18-25 tuổi): 7-9 giờ



Thanh thiếu niên (14-17 tuổi): 8-10 giờ



Trẻ em ở độ tuổi đi học (6-13 tuổi): 9-11 giờ



Trẻ mẫu giáo (3-5 tuổi): 10-13 giờ



Trẻ mới biết đi (1-2 tuổi): 11-14 giờ



Trẻ sơ sinh (4-11 tháng): 12-15 giờ



Trẻ so sinh (0-3 tháng): 14-17 giờ



Ngoài ra, báo cáo này cũng cho rằng các yếu tố di truyền, thói quen hàng ngày và môi trường cũng có thể giúp xác định một người cần ngủ bao nhiêu giờ là đủ để có được một sức khỏe tốt nhất.



Vậy điều nguy hại gì sẽ xảy ra đối với sức khỏe khi bạn không ngủ đủ giấc?



"Luôn có lý do chính đáng khi các bác sĩ khuyên bạn nên ngủ đủ giấc hàng ngày" – Bác sĩ Walia nói. Bởi, nếu không ngủ đủ giấc có thể dẫn đến các tác động nguy hại cho cơ thể bạn như sau:



Các ảnh hưởng sớm gặp phải như:



Thiếu nhanh nhẹn: Nghiên cứu cho thấy, thậm chí chỉ cần ngủ thiếu 1,5 giờ thôi đã có thể thấy được tác động này.



Suy giảm trí nhớ: Thiếu ngủ có thể ảnh hưởng đến khả năng phân tích, ghi nhớ và xử lý thông tin của não bộ.



Trở nên căng thẳng với các mối quan hệ: Ngủ không đủ giấc khiến cơ thể không kiểm soát được cảm xúc, cơ thể luôn trong tình trạng ủ rũ, và rất dễ xảy ra xung đột với người khác.

Suy giảm chất lượng cuộc sống: Người ngủ ít trở nên lười biếng và không muốn vận động thể thao, hoặc không muốn tham gia cả vào các hoạt động bình thường hàng ngày.



Tỷ lệ tai nạn giao thông cao hơn: Theo số liệu thống kê của Ủy ban An toàn giao thông Quốc Gia, số lượng các vụ tai nạn, trấn thương và tử vong do tài xế lái xe ngủ gật chiếm 30% tổng các vụ giao thông trong một năm.



Còn về lâu dài, nếu bạn vẫn không ngủ đủ giấc, các vấn đề sức khỏe có thể xảy ra nghiêm trọng hơn. Một số vấn đề nghiêm trọng tiềm ẩn liên quan đến việc thiếu ngủ mãn tính là cao huyết áp, tiểu đường, đau tim, suy tim hoặc đột quỵ. Các vấn đề tiềm ẩn khác như béo phì, trầm cảm và ham muốn tình dục giảm.



Ngoài việc dẫn đến béo phì, theo thời gian, thiếu ngủ mãn tính thậm chí có thể sinh ra các nếp nhăn và quầng thâm dưới mắt. Lý do là khi thiếu ngủ, cơ thể sẽ gia tăng hormone căng thẳng Cortisol. Cortisol có thể phá vỡ collagen, protein, 2 chất giữ cho làn da căng và mịn màng.

Trong xã hội hiện nay, mọi người thường ưu tiên thời gian cho công việc, cuộc sống gia đình lên trước, và đặt giấc ngủ ở danh sách việc sẽ làm cuối cùng. Nhưng nếu mọi người hiểu được ngủ đủ giấc hàng ngày quan trọng như thế nào, thì sẽ thay đổi được rất lớn tình trạng sức khỏe và cuộc sống của bạn theo chiều hướng tích cực.

Bút Chì/giadinh.net.vn