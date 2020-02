Những ai không nên nhiều ăn chất xơ?

Trẻ em suy dinh dưỡng



Trẻ em suy dinh dưỡng bị thiếu chất do chế độ ăn không đủ cung cấp năng lượng, đặc biệt là chế độ ăn nghèo nàn protein. Tình trạng này khiến cơ thể gầy gò, thấp bé, nhẹ cân.

Những trẻ này không nên bổ sung quá nhiều chất xơ bởi chúng sẽ làm giảm khả năng hoạt động của các men có mặt ở trong lòng ruột, bao gồm cả men tiêu hóa protein.

Sự tiêu hóa protein không đầy đủ sẽ dẫn tới bé bị thiếu hụt chất này và càng làm cho tình trạng suy dinh dưỡng nặng thêm.

Người bị tiêu chảy



Người bị tiêu chảy cần hạn chế bớt chất xơ bởi chúng làm tăng khối lượng nước trong phân, tăng khối lượng phân, kích thích làm đường ruột co bóp nhanh hơn, dẫn đến tiêu chảy càng trầm trọng hơn. Bên cạnh đó, chất xơ còn làm giảm khả năng hấp thu kẽm. Kẽm vốn là một điện giải có tác dụng làm tăng sức mạnh miễn dịch của đường ruột.



Người bị thiếu máu



Người bị thiếu máu sẽ cảm thấy rất yếu ớt, mệt mỏi bởi họ bị thiếu máu mà chủ yếu là thiếu tế bào hồng cầu. Tế bào hồng cầu là tế bào duy nhất của máu giúp cơ thể khỏe mạnh. Để tăng được số lượng hồng cầu, bắt buộc phải tăng hàm lượng sắt nhưng chất xơ lại làm giảm hấp thu sắt.



Người bị loãng xương



Chất xơ có một tác dụng phụ là giảm hấp thu canxi. Khi uống sữa giàu canxi rồi sau đó bạn lại ăn rau quả, canxi hấp thu sẽ bị giảm xuống. Do đó với những người loãng xương thiếu canxi, nếu bổ sung nhiều chất xơ sẽ giảm hấp thu canxi trong ruột, xương càng yếu ớt và loãng hơn.



Người viêm dạ dày thể teo



Đặc điểm người viêm dạ dày thể teo là dịch dạ dày tiết ra rất ít. Thức ăn bị đọng lại ở trong dạ dày lâu hơn bình thường. Khi đó, người bị viêm dạ dày thể teo cảm thấy rất khó chịu, đầy bụng, chướng bụng, ậm ạch trong bụng. Nếu ăn thêm chất xơ, sự ậm ạch càng tăng lên. Chất xơ làm chậm lại tốc độ tiêu hóa thức ăn, làm thức ăn trôi qua lòng ruột lâu hơn, làm tăng cảm giác đầy bụng, khó tiêu.



Tác hại của việc ăn uống thiếu chất xơ



Cơ thể đói nhanh. Việc ăn chất xơ thường xuyên, cơ thể bạn sẽ cảm thấy no lâu hơn, tinh thần và thể trạng cũng vì thế khỏe mạnh hơn. Vì chất xơ được tiêu hóa lâu hơn trong cơ thể.



Táo bón và nguy cơ mắc bệnh trĩ. Để hạn chế việc táo bón và để cơ thể trở nên khỏe mạnh, ngăn ngừa bệnh tật bạn nên bổ sung chất xơ có trong nhiều rau xanh giúp cơ thể bạn giàu năng lượng hơn.



Tăng nguy cơ về tim mạch. Rất nhiều nghiên cứu cho rằng, khi bạn không ăn nhiều chất xơ có trong rau thì nguy cơ rất cao khi về già sẽ gây bệnh xơ vữa động mạch.



Tăng lượng đường trong máu. Các thực phẩm ít chất xơ có thể nhanh chóng làm tăng vọt đường huyết. Việc thay đổi bất ngờ này không chỉ khiến cơ thể lờ đờ mà còn là nguy cơ dẫn tới bệnh tiểu đường. Người ăn ít chất xơ, thường xuyên ăn nhiều đường sẽ dẫn đến bệnh tiểu đường cao gấp đôi người thường xuyên ăn đầy đủ chất xơ.

Trúc Linh/anninhthudo.vn/