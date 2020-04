Nhóm thanh niên tổ chức đánh bạc giữa cao điểm cách ly xã hội bị khởi tố

Ngày 12/4, Công an huyện Phúc Thọ, Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Đức Hiển (SN 1983, trú tại thôn Dum, xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ) về hành vi “gá bạc” và Đỗ Đức Thắng (SN 1986 ở thôn 1, xã Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ) về hành vi “tổ chức đánh bạc” theo quy định tại điều 322 Bộ luật hình sự.

Cơ quan công an cũng ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 15 con bạc về hành vi “đánh bạc” theo quy định tại điều 321 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, vào khoảng 14h50 ngày 11/4, cùng với Công an xã Liên Hiệp, Công an huyện Phúc Thọ đã phát hiện dưới gầm cầu thang nhà Đỗ Đức Thắng (SN 1986 tại thôn 1, xã Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ) đang có 7 con bạc say sưa sát phạt nhau. Ngay sau đó, cơ quan công an đã thu giữ hơn 50 triệu đồng tại chiếu bạc này.

Theo cơ quan Công an huyện Phúc Thọ, qua công tác rà soát địa bàn, đơn vị đã nắm rõ, trong thời gian cách ly xã hội, các đối tượng đã không chấp hành yêu cầu 'ở yên tại chỗ', vẫn ngang nhiên tụ tập, gây nguy hiểm cho xã hội.

Ngoài lỗi hình sự sẽ bị xử lý, cơ quan chức năng sẽ xem xét xử lý hành vi không tuân thủ yêu cầu cách ly vơi mức phạt lên đến hơn 7 triệu đồng/người đối với các đối tượng.

Hiện tại qua kiểm tra phòng, chống dịch bệnh, Công an huyện Phúc Thọ phối hợp với cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt 143 trường hợp không đeo khẩu trang khi ra đường.

Sông Yên