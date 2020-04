Nhóm nguy cơ thấp có đồng nghĩa với an toàn trước dịch Covid-19?

Nhóm địa phương có nguy cơ cao gồm 12 tỉnh, thành phố: Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Lào Cai, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Bình Thuận, Khánh Hòa, Tây Ninh.

Thủ tướng chỉ đạo, các địa phương này tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng đến ngày 22 hoặc 30/4 và có thể xem xét kéo dài tùy thuộc vào diễn biến dịch bệnh trên địa bàn. Đồng thời quan tâm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy hoạt động sản xuất, xây dựng hạ tầng, bảo đảm lưu thông hàng hóa.

Nhóm địa phương có nguy cơ gồm 16 tỉnh, thành: Hải Phòng, Cần Thơ, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Hà Nam, Nam Định, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Kiên Giang, Sóc Trăng, An Giang, Đồng Tháp, Hà Giang (thêm Hà Giang so với kết luận tại cuộc họp hôm qua).

Các địa phương này cần thực hiện nghiêm các biện pháp theo Chỉ thị số 16 đến hết ngày 22/4 và sẽ có điều chỉnh vào ngày 22/4 tùy diễn biến dịch bệnh.

Nhóm có nguy cơ thấp gồm 35 tỉnh còn lại.