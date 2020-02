Nhóm buôn thẻ công an giả ở TP.HCM bị bắt

Cơ quan CSĐT Công an quận 5 (TP.HCM) vừa lấy lời khai nhóm Trần Văn Tùng (quê Nam Định), Trầm Đức Tài (ngụ quận 5), Ngô Quốc Vũ (ngụ huyện Bình Chánh) để điều tra về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Cơ quan CSĐT Công an quận 5 cũng làm việc với nhiều người liên quan để làm rõ đường dây làm giả thẻ ngành công an và giấy tờ liên quan.

Tổ công tác 363 phát hiện bằng lái xe công an giả

Theo điều tra của công an, rạng sáng 13/2, Tổ tuần tra 363 (Công an quận 5) phát hiện Trần Trung Hiếu (SN 1991, ngụ Bình Chánh) điều khiển ô tô có biểu hiện say xỉn, không thắt dây an toàn nên tổ tuần tra yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Cùng lúc đó Dương Tuấn Sơn điều khiển ô tô đến dừng xe, đi bộ về phía tổ tuần tra đang xử lý vi phạm, xưng là bạn của Hiếu đang công tác tại Công an phường 14 (quận 5) rồi xin tổ tuần tra bỏ qua. Tuy nhiên, tổ tuần tra đã đưa cả hai người này cùng xe về trụ sở lập biên bản. Tại đây, Sơn xuất trình một giấy phép lái xe (GPLX) dán ảnh công an, nghi vấn là giả.

Tại công an, Sơn khai quen một người tên Vũ. Vũ cho biết có quen Tài hiện đang công tác tại A83 (Bộ Công an), có khả năng làm được GPLX hạng A2 (dành cho công an nhân dân) mà không cần phải thi và nộp hồ sơ.

Do Sơn đang có nhu cầu làm GPLX hạng A2 nên đã nhờ Vũ liên hệ với Tài làm giúp. Vũ nói Sơn đưa 7 triệu đồng cùng ảnh chụp mặc đồ thường của Sơn để đưa cho Tài làm GPLX. Sau bốn ngày, Tài giao giấy và lấy phí là 4 triệu đồng. Khai với công an, Sơn cho biết đã nhờ làm giấy tờ để đi đường, nếu CSGT thổi phạt sẽ xuất trình ra để xin bỏ qua.

Làm giả đủ loại giấy

Ngay trong ngày 13/2, Công an đã mời Tài đến làm việc. Tại đây, Tài khai mình không phải công tác ở A83, do thấy nhiều người có nhu cầu làm giấy giả nên đã thuê một người tên Tùng “sản xuất”, bán lại lấy tiền lời để tiêu xài. Thời điểm kiểm tra, công an phát hiện trong người Tài có một giấy chứng minh công an nhân dân, một GPLX mang tên Trần Đức Tài mặc sắc phục công an nhân dân nên đã tạm giữ số giấy tờ trên. Riêng người tên Tùng, công an nhanh chóng xác định được hiện đang coi một tiệm photocopy tại quận Phú Nhuận.

Qua truy xét, công an đã mời Vũ đến làm việc, người này khai có quen Tài và được Tài “nổ” là đang công tác tại Bộ Công an, có khả năng làm giả các loại giấy tờ. Ngoài ra, Vũ còn giới thiệu cho những người khác có nhu cầu để bán giấy tờ giả trên, hưởng tiền chênh lệch khoảng 500.000 đồng/giấy.

Khi công an làm việc với Tùng, nam thanh niên này cho biết đang làm tại cửa hàng in, photocopy trên đường Hoàng Văn Thụ do người bà con làm chủ. Do quen biết, Tài đã cùng Tùng sử dụng các thiết bị tại cửa hàng để in, scan và làm giả các loại giấy tờ rồi ghép ảnh công an vào, lấy tiền công chỉ 200.000-350.000 đồng/giấy.

Công an quận 5 đã khám xét khẩn cấp nơi làm việc của Tùng, thu giữ nhiều tang vật có liên quan trong đó có 13 giấy tờ giả và một con dấu có hình quốc huy. Công an xác định nhóm này làm đủ các loại giấy giả như GPLX có ảnh công an, giấy chứng minh nhân dân công an, giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên, thẻ thanh tra, thẻ phí đường bộ toàn quốc…

Hiện nhóm Tùng, Tài, Vũ đã được cho tại ngoại. Công an đang giám định các tang vật liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Tiềm ẩn nhiều nguy cơ Theo một cán bộ điều tra Công an quận 5, hiện đã xác định được Tùng làm hàng chục giấy tờ giả cung cấp cho Tài để bán cho rất nhiều người. “Tùng chỉ là nhân viên, coi tiệm phôtô cho người bà con. Tuy nhiên, Tùng lại có các kỹ năng làm giấy giả rất thành thục. Những loại giấy tờ này được làm giả y như thật, có dấu quốc huy dập nổi, rất khó nhận ra. Nếu những giấy tờ này trôi nổi ngoài xã hội sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ” - người này nói. Trước đó, ngày 20/2/2019, Tổ tuần tra Đội CSGT Công an quận Thủ Đức cũng kiểm tra một ô tô do đi lấn làn. Tài xế xe đã xuất trình các loại giấy tờ gồm: Căn cước công dân, một sổ kiểm định ô tô, GPLX hạng B2, giấy chứng minh nhân dân công an mang tên LT và xưng đang công tác tại Phòng PC45 Công an TP.HCM. Tuy nhiên, qua xác minh thì phòng này không có ai tên như vậy. Sau đó, người này khai nhờ một người trên mạng xã hội làm giả những giấy tờ trên với giá 10-15 triệu đồng, mục đích là dùng để đối phó với CSGT.

Theo Nguyễn Tân/PLO