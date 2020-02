Nhờ công an cùng đi nhận lại chìa khóa lúc nửa đêm: Cô gái thông minh!

Mới đây, người dùng mạng xã hội facebook chia sẻ một số đoạn clip ghi lại hình ảnh vụ việc một cô gái bị mất chìa khóa và được một người lạ mặt hẹn trả lại vào lúc hơn 12h30 đêm; cô gái lo lắng nên trình báo công an can thiệp; công an đã có mặt cùng cô gái khi đi nhận lại chìa khóa.

Tuy nhiên, người trả lại chiếc chìa khóa lớn tiếng chỉ trích cô gái không có niềm tin vào "người tốt", đồng thời cho rằng công an không được hành xử như thế, không có thẩm quyền xử lý vụ việc theo kiểu này.

Sau khi đoạn clip được đăng tải trên một số nhóm có tới hàng chục nghìn người quan tâm "theo dõi" (follow) và "thích" (like), hầu hết các ý kiến bình luận bày tỏ đồng tình với cô gái trong câu chuyện này.

Trao đổi với PV về vụ việc, Trung tá Nguyễn Xuân Vượng - Trưởng công an phường Trung Hòa (quận Cầu Giấy, Hà Nội) cho rằng: "Việc công an dẫn cô gái đến nhận lại chìa khóa từ một người lạ vào lúc 12h30 đêm là chuyện bình thường, không sai gì cả"

Theo Trung tá Nguyễn Xuân Vượng, nghĩa vụ của các chiến sĩ công an là phải bảo vệ nhân dân và giúp dân, nên chuyện chiến sĩ công an đi cùng cô gái để lấy chìa khóa là chuyện bình thường. Nếu trường hợp công an đi cùng mà giở trò với cô gái thì mới là sai trái, còn không là chuyện không có gì phải thắc mắc.

Tuy nhiên, Thượng tá Nguyễn Xuân Vương cũng khuyên: “Cô gái khi lấy được chia khóa rồi thì nên thay những ổ khóa đó đi để đảm bảo an toàn cho bản thân mình và người khác...”

Chia sẻ quan điểm về vụ việc này, luật sư Đặng Xuân Cường – Công ty TAT Law firm – Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết: “Việc nhặt được tiền hay tài sản do người khác bỏ quên được khoa học pháp lý định danh là việc chiếm hữu tài sản một cách ngay tình nhưng không hợp pháp.

Trong trường hợp này, người bỏ quên tài sản không mất đi quyền sở hữu và người nhặt được tài sản do người khác bỏ quên cũng không đương nhiên trở thành chủ sở hữu để từ đó có quyền định đoạt tài sản.

Trái lại, người nhặt được tài sản do người khác bỏ quên còn phải có trách nhiệm phải thông báo hoặc giao nộp cho Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn hoặc công an cơ sở gần nhất hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật tại khoản 1 Điều 230 Bộ luật Dân sự hiện hành.

Trong trường hợp người nhặt được tài sản của người khác bỏ quên, đánh rơi mà cố tình không trả lại cho chủ sở hữu thì có thể bị xem xét xử lý trách nhiệm hình sự về tội chiếm giữ trái phép tài sản được quy định tại Điều 176 Bộ luật Hình sự hiện hành".

Còn nói về trường hợp chiến sĩ công an đi cùng cô gái để giúp cô gái nhận lại chìa khóa, luật sư Đặng Xuân Cường nhận định: “Với những căn cứ pháp lý đã viện dẫn nêu trên thì việc công an can thiệp trong vào việc trả lại tài sản như trên tôi cho rằng hoàn toàn phù hợp với quy định của pháp luật.

Thậm chí, ở một góc độ nào đó, tôi cho rằng việc các cán bộ công an sớm đã vào cuộc để yêu cầu đối tượng nhặt được chìa khóa mau chóng trả lại tài sản cho người dân, không quản ngại đêm hôm nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho công dân còn cần được biểu dương".

Theo luật sư, điều này thể hiện rất cao tinh thần trách nhiệm của những người chiến sĩ công an nhân dân, đó là tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Ngoài ra, luật sư Cường cũng khuyến cáo: “Việc bị những đối tượng không quen biết hẹn gặp trong một khung giờ rất nhạy cảm như vụ việc của cô gái này tiềm ẩn những nguy hiểm rất lớn cho bản thân. Do vậy, việc cô gái vẫn đồng ý gặp nhưng trình báo và đề nghị được sự hỗ trợ của các chiến sĩ công an thì trước tiên tôi đánh giá cách xử lý tình huống của cô gái là hết sức tỉnh táo và thông minh.

Đặt trường hợp nếu rơi vào hoàn cảnh của cô gái nói trên, chắc chắn tôi cũng lựa chọn cách hành xử như vậy. Vì chỉ có khi đi cùng một lực lượng có kinh nghiệm trong hoạt động trấn áp tội phạm thì mới có thể đảm bảo được an toàn tính mạng và sức khỏe của bản thân".

Điều 230 Bộ luật dân sự: Xác lập quyền sở hữu đối với tài sản do người khác đánh rơi, bỏ quên 1. Người phát hiện tài sản do người khác đánh rơi, bỏ quên mà biết được địa chỉ của người đánh rơi hoặc bỏ quên thì phải thông báo hoặc trả lại tài sản cho người đó; nếu không biết địa chỉ của người đánh rơi hoặc bỏ quên thì phải thông báo hoặc giao nộp cho Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc công an cấp xã nơi gần nhất để thông báo công khai cho chủ sở hữu biết mà nhận lại. Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc công an cấp xã đã nhận tài sản phải thông báo cho người đã giao nộp về kết quả xác định chủ sở hữu. Điều 176 Bộ luật hình sự: Tội chiếm giữ trái phép tài sản 1. Người nào cố tình không trả lại cho chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp hoặc không giao nộp cho cơ quan có trách nhiệm tài sản trị giá từ 10.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng, di vật, cổ vật hoặc vật có giá trị lịch sử, văn hóa bị giao nhầm hoặc do mình tìm được, bắt được, sau khi chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp hoặc cơ quan có trách nhiệm yêu cầu được nhận lại tài sản đó theo quy định của pháp luật, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm. 2. Phạm tội chiếm giữ tài sản trị giá 200.000.000 đồng trở lên hoặc bảo vật quốc gia, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

Tiến Anh