Cơ quan Điều tra VKSND tối cao cho biết đã khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với cựu Đại tá, Trưởng Công an TP Thanh Hóa Nguyễn Chí Phương. Tuy nhiên, bị can này nhập viện cấp cứu do đột quỵ nên chưa thực hiện lệnh bắt bị can.