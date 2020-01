Nhân viên công ty ở Sài Gòn dàn cảnh bị cướp hàng trăm triệu

Công an quận 7 vừa tạm giữ hình sự 3 nghi can gồm: Võ Minh Khánh (25 tuổi, ngụ ở địa phương) và Hồ Ngọc Hiển (32 tuổi), Đặng Hoàng Quốc Bảo (27 tuổi, cùng ngụ huyện Nhà Bè) để điều tra vụ dàn cảnh chiếm đoạt tiền của Công ty B.E có trụ sở ở phường Phú Thuận, quận 7.

Bước đầu nhóm đối tượng đã thừa nhận hành vi.

Bước đầu xác định, Khánh làm nhân viên Công ty B.E, với công việc được giao là quản lý nhóm nhân viên, quản lý các đơn hàng, nhận tiền của khách hàng để nộp về công ty. Quá trình làm việc, Khánh đã nhận tiền của khách hàng nhưng không giao về cho công ty mà tiêu xài cá nhân, dẫn đến thâm hụt khoảng 90 triệu đồng.

Đến giai đoạn cuối năm, lo ngại việc kết toán sổ sách sẽ phát giác, đồng thời yêu cầu Khánh nộp số tiền trên mà bản thân chưa xoay sở được nên Khánh nghĩ đến chiêu thức dàn cảnh chiếm đoạt tiền công ty. Khánh bàn bạc với 2 người bạn là Bảo và Hiển sẽ dàn cảnh vụ cướp giật để chiếm đoạt khoản tiền lớn của Công ty.

Theo kế hoạch, chiều 6/1, Khánh bỏ hơn 225 triệu đồng của công ty để đi công việc. Đúng như sự phân công từ trước, Khánh điều khiển xe chạy đến bãi đất trống ở đường Cao Thị Chính, phường Phú Nhuận, quận 7 để Hiển và Bảo dàn cảnh, ép xe, cướp giật ba lô chứa tiền.

Khánh cũng giả vờ hô hoán nhưng 2 đối tượng cướp giật tẩu thoát. Ngay sau đó, Khánh đến Công an địa phương trình báo.

Từ thông tin sơ bộ, đội Cảnh sát hình sự Công an quận 7 vào cuộc điều tra. Qua trính xuất camera an ninh xung quanh hiện trường và các biện pháp nghiệp vụ, Công an nghi vấn về nạn nhân trình báo nên mời Khánh lên làm việc.

Ban đầu, Khánh cứ quanh co nhưng qua đấu tranh đã thừa nhận hành vi tổ chức vụ dàn cảnh cướp giật. Qua truy xét, chiều 14/1 Công an đã bắt giữ thêm Hiển và Bảo.

Phước An