Nhận lời thách thức của vợ nhân tình, cô lao công làm điều không ngờ

Tôi đang rơi vào một tình huống trớ trêu, không biết phải giải quyết thế nào.



Tôi và chồng kết hôn đã 31 năm, có 1 người con. Con trai tôi năm nay 30 tuổi, đã có vợ và con gái đầu lòng. Hiện cháu mua đất và xây nhà ở cách bố mẹ 40 km.



Tôi và chồng vốn khắc khẩu nên khi có cháu nội, tôi đến ở cùng con trai và chăm cháu cho các con đi làm.

Tôi đi bế cháu được gần 1 năm thì chồng tôi có bồ. Cô bồ chỉ là lao công, đã qua 1 đời chồng chứ chẳng trẻ trung, giàu có gì cho cam. Thế mà chồng tôi say như điếu đổ.



Anh đến nhà cô ta suốt ngày, thậm chí khi vợ con về, anh cũng tìm lý do để ra khỏi nhà vài tiếng.



Tôi đã nhắc nhở chồng, chấm dứt chuyện đó để không làm ảnh hưởng đến tiếng tăm, mặt mũi của các thành viên trong gia đình. Thế nhưng, chồng tôi như ăn phải 'bùa mê thuốc lú'.



Dịp Tết vừa rồi, cô ta đến gặp tôi, xin phép tôi cho cô ấy được làm 'vợ lẽ' của chồng. Cô ấy nói, chỉ cần tôi đồng ý cho cô ấy chăm sóc anh những lúc tôi vắng nhà. Ngoài ra, cô ấy không cần danh phận, cũng không tơ hào đồng lương hay tài sản nào của anh.



Tôi đã cười rất mỉa mai và nói, nếu cô có 1,5 tỷ đưa cho tôi, tôi sẽ để người đàn ông này được tự do. Còn không, hãy tránh xa anh ấy trước khi tôi báo con trai dùng biện pháp mạnh. Cô ấy nghe xong, mặt tái dại, nói không thành tiếng.



Những ngày sau đó, tôi không thấy chồng tôi tìm gặp cô ta nữa. Nào ngờ, cách đây ít ngày, cô ấy chuyển cho tôi đủ 1,5 tỷ kèm theo tờ đơn ly hôn mà chồng tôi đã ký sẵn.



Cô ấy nói, tôi hãy cầm tiền và giải quyết các thủ tục ly hôn, từ nay không được gặp gỡ người đàn ông của cô ấy nữa.



Tôi rất sốc vì không nghĩ, cô ta có thể kiếm được số tiền đó. Hơn nữa, cô ta lại sẵn sàng bỏ ra bằng ấy tiền chỉ để làm vợ một người đàn ông không có gì nổi bật như chồng tôi.



Bây giờ, tôi không biết phải làm thế nào. Nếu con tôi biết, tôi đã nhận 1,5 tỷ để bỏ chồng thì cháu sẽ rất hận tôi. Nhưng trả lại số tiền đó thì liệu cô ta có đồng ý không, và chồng tôi có bỏ cô ta để trở về với gia đình không?



Mong mọi người cho tôi lời khuyên.

Độc giả giấu tên