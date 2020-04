Liên quan đến dự án đất vàng tại địa chỉ 2-4-6 Hai Bà Trưng (quận 1, TP.HCM) rơi vào tay tư nhân, Bộ Công an vừa tống đạt Quyết định khởi tố bị can đối với 3 bị can về hành vi 'Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí'.