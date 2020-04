Dùng bài thuốc dân gian cứu người phụ nữ giận chồng ăn lá ngón tự tử icon

Do mâu thuẫn chuyện vợ chồng, một người phụ nữ trên địa bàn huyện Quế Phong (Nghệ An) đã tìm lá ngón ăn để tự tử. Rất may đã được các y, bác sĩ kịp thời dùng bài thuốc dân gian cứu sống.