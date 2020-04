Người phụ nữ Campuchia đi lạc đến Thanh Hóa được chăm sóc, theo dõi y tế

Ngày 14/4, ông Cao Văn Cường - Chủ tịch UBND huyện Mường Lát (Thanh Hóa) cho biết, địa phương đang hỗ trợ, chăm sóc ăn ở cho một người phụ nữ mang quốc tịch Campuchia đi lạc vào địa bàn.



Trước đó, vào ngày 29/2, Đội liên ngành của Công an huyện Mường Lát (gồm công an, quân đội, biên phòng) đang làm nhiệm vụ tại bản Cha Lan (xã Mường Lý, huyện Mường Lát) giáp với huyện Vân Hồ (Sơn La) thì phát hiện 1 người phụ nữ nghi vấn là người nước ngoài xâm nhập vào địa bàn.



Qua kiểm tra, người phụ nữ này không có giấy tờ tùy thân, chỉ nói là người Campuchia tới thủ đô PhnomPenh thăm bạn rồi đi lạc tới đây. Sự việc sau đó được báo cáo lên Sở Ngoại vụ, UBND tỉnh Thanh Hóa để liên hệ với Đại sứ quán Campuchia tại Việt Nam.



Đến ngày 6/3, Sở Ngoại vụ tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản gửi Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Vương quốc Campuchia để kịp thời có biện pháp giải quyết, đảm bảo các quy định của pháp luật về bảo hộ công dân.

Ngày 24/3, Đại sứ quán Vương quốc Campuchia đã có văn bản phúc đáp khẳng định người phụ nữ trên là công dân nước họ, có tên là Son So Kheng (SN 1995, ở huyện Chloung, tỉnh Kratie, Campuchia). Người phụ nữ này đã bị lừa bán sang Trung Quốc và nhập cảnh tại cửa khẩu Quốc tế Ba Vet (tỉnh Svay Rieng) – Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) vào ngày 24/2.



Đại sứ quán Campuchia đề nghị Sở Ngoại vụ tỉnh Thanh Hóa giúp đỡ và tạo điều kiện chỗ ăn ở cho chị Son So Kheng để hoàn thiện các thủ tục quay về nước sớm nhất.



Ông Hồ Văn Trọng, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Mường Lát thông tin thêm, cơ quan này đã tiếp nhận chị Son So Kheng vào cách ly tập trung tại khu cách ly của huyện, theo dõi y tế theo đúng quy định. Qua kiểm tra, theo dõi sức khỏe 14 ngày, người phụ nữ Campuchia không có dấu hiệu nghi vấn với dịch bệnh Covid-19.

Trần Nghị