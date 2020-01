Người đi cùng nghi phạm nổ súng 5 người chết ở Củ Chi đã ra đầu thú

Trưa ngày 30/1, Công an TP.HCM cho biết, Lê Quốc Minh (tự Sida, SN 1993, ngụ huyện Củ Chi) là người đi cùng nghi phạm Lê Quốc Tuấn (tự Tuấn Thủy, SN 1987, ngụ huyện Củ Chi) tới vườn nhãn cạnh nhà số 28B đường số 121, ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TPHCM nổ súng khiến 4 người tử vong, 1 người bị thương đã ra đầu thú.

Theo đó, khoảng 14 giờ 30 ngày 29/1, Tuấn cùng Minh đi chung xe máy mang BKS 52T2-3024 mang theo súng AK bá xếp đến điểm đánh bạc tại vườn nhãn cạnh nhà số 28B đường số 121, ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP.HCM.

Tại đây, cả 2 bắn liên tục nhiều phát làm 4 người tử vong và 1 người bị thương. Gây án xong, Tuấn chiếm đoạt xe máy SH mang BKS 59L2-615.46 rồi về ấp Thạnh An, xã Trung An, huyện Củ Chi. Tuấn bỏ lại xe SH rồi lấy xe máy Nouvo mang BKS 59Y2-301.98 tẩu thoát.

Trong một diễn biến liên quan, Công an xã Trung An, huyện Củ Chi vừa báo cáo 1 vụ việc mà Tuấn thực hiện sau khi gây ra vụ xả súng ở sòng bạc. Theo đó, sau khi gây án trên đường tẩu thoát thì Tuấn gặp bà Võ Thị Bích Vân (SN 1983) và ông Trần Ngọc Biển (SN 1978) cùng ngụ xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi).

Cả 2 cho biết, khoảng 15 giờ 10 ngày 29/1, bà Vân đi xe máy hiệu Novo mang BKS 59Y2-301.98 tới nhà của ông Biển ở đường Dương Thị Phua, tổ 8, ấp Thạnh Đông để mua sữa bò.

Khi vừa tới trước nhà ông Biển thì bà Vân nhìn thấy 1 thanh niên mặc quần short, khoát áo màu đen, đeo khẩu trang chạy xe SH mang BKS 59L2-615.46 và cầm 1 khẩu súng dài. Thanh niên khống chế bà Vân yêu cầu bà đưa chiếc xe Novo. Lúc này, ông Biển chạy ra và giằng co với nam thanh niên.

Sau đó, nam thanh niên nói lớn “đưa xe đây, tao mới giết nhiều người rồi, tao không sợ nữa đâu”. Đồng thời, nam thanh niên lên đạn dí súng vào người bà Vân và đưa cho ông Biển 1 cọc tiền.

Tiếp đó, thanh niên lấy xe máy Nouvo của bà Vân tẩu thoát để lại xe máy hiệu Honda SH. Ông Biển kiểm tra thì thấy cọc tiền 11 triệu đồng. Sau đó, cả 2 trình báo công an.

Liên quan đến vụ việc, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã cử Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc - Thứ trưởng Bộ Công an, cùng lãnh đạo một số đơn vị nghiệp vụ trực tiếp vào chỉ đạo công tác vây bắt nghi phạm.

Hiện trường đã bị phong tỏa hoàn toàn, hàng trăm chiến sĩ tổ chức bố ráp, truy lùng nghi phạm Lê Quốc Tuấn, đồng thời cảnh báo người dân địa phương, các khu vực xung quanh.

Lãnh đạo Bộ Công an cũng cho biết, do nghi phạm đang cầm súng quân dụng, kỹ năng sử dụng thuần thục, là đối tượng đặc biệt nguy hiểm cho lực lượng công an cũng như người dân, do vậy công an có thể tiêu diệt nếu chống trả.

Minh Nghĩa