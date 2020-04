Công an thị xã Thuận An đang thông báo tìm tung tích nạn nhân là một xác chết được phát hiện cháy đen dưới hố một công trình đang thi công thuộc khu phố Bình Quới B, phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.