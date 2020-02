Người dân đổ xô uống vitamin C phòng virus corona là sai lầm

Trước diễn biến phức tạp của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid-19), rất nhiều người dân đổ xô đi mua vitamin C về để tự bổ sung vì cho rằng đây là “bảo bối” để tăng cường sức đề kháng, giúp ngăn ngừa dịch bệnh.



Tuy nhiên BS Lại Thanh Hà, Trưởng khoa Khám bệnh, BV Thanh Nhàn, Hà Nội khẳng định, đây là quan niệm hết sức sai lầm, việc tùy tiện sử dụng rất nguy hiểm.



Theo BS Hà, dù vitamin C là thuốc bổ nhưng việc bổ sung vẫn cần tuân theo chỉ định của bác sĩ. Uống quá liều vitamin C gây nguy cơ tạo sỏi thận khá cao. Thậm chí, khi cơ thể thừa vitamin C, có thể gây ra hội chứng chảy máu, rối loạn tiêu hóa.

“Vitamin C không giúp phòng ngừa được 100% bệnh do virus corona (nCoV) gây ra. Việc có lây nhiễm bệnh hay không phụ thuộc vào nhiều yếu tố và đề kháng của cơ thể. Không phải dùng vitamin C là sẽ không bị nhiễm bệnh”, BS Hà khuyến cáo.



BS Hà lưu ý thêm, hiện trên mạng cũng bán rất nhiều thực phẩm chức năng được quảng cáo giúp ngăn ngừa, chống lại Covid-19. Tuy nhiên, đây là chủng virus mới vẫn đang được các nhà khoa học nghiên cứu, chưa có bằng chứng cho thấy uống bổ sung thực phẩm chức năng có thể ngăn được bệnh. Do đó, người dân không nên sử dụng các sản phẩm chưa được chứng minh tác dụng, dẫn tới "tiền mất tật mang".



WHO cũng khuyến cáo, đến nay chưa có loại thuốc nào để điều trị, ngăn ngừa virus corona mới. Các biện pháp như uống vitamin C, uống trà thảo dược, đeo nhiều lớp khẩu trang, dùng kháng sinh… đều không được khuyến cáo vì không có tác dụng ngăn ngừa, thậm chí có thể gây hại.



BS Hà khuyến cáo, để phòng bệnh, cần thường xuyên rửa tay với xà phòng, thực hành chế biến thực phẩm an toàn, ăn thức ăn chín, tránh tiếp xúc gần với bất kỳ ai có triệu chứng hô hấp như hắt hơi, ho. Khi có các triệu chứng như ho, sốt, khó thở cần đến khám tại các cơ sở y tế ngay lập tức.



Đồng thời, hàng ngày cần nâng cao thể trạng bằng ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý, chú ý bổ sung vitamin C từ nguồn thức ăn đưa vào.



Trong chế độ ăn hàng ngày, nhất là trong rau xanh và hoa quả cũng đã có thể cung cấp đủ vitamin C. Chẳng hạn, trong 100 g rau ngót có 185 mg vitamin C, 100 g bưởi có 70 mg vitamin C.



Khi sử dụng vitamin C, bác sĩ sẽ cân đối lại chế độ ăn để sử dụng thuốc đúng liều lượng.



Người dân cũng cần uống đủ nước và ngủ sớm, ngủ đủ giấc để giữ sức khỏe trong mùa dịch.

