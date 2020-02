Ngôi sao trẻ 'Goblin' đột ngột qua đời ở tuổi 25

Ngày 12/2, công ty Story J Company, quản lý của nữ diễn viên Go So Jung thông báo cô đã qua đời. Họ viết: "Vài ngày trước, nữ diễn viên Go Soo Young đã chia tay thế giới, trở thành một trong những ngôi sao sáng trên bầu trời".

Theo tờ AllKpop, tang lễ riêng tư của cô diễn ra vào ngày 9/2 với gia đình và bạn bè thân thiết. Được biết, nữ diễn viên qua đời vì một căn bệnh hiểm nghèo. Sau khi hậu sự của Go Soo Jung được hoàn tất, sự ra đi của cô mới được thông báo gửi tới công chúng.

Công ty chia sẻ rằng: "Chúng tôi sẽ nhớ mãi nữ diễn viên Go Soo Jung, người có nụ cười rạng rỡ, tỏa sáng khắp thế giới. Xin hãy an nghỉ".



Go Soo Jung sinh năm 1995, ra mắt làng giải trí Hàn Quốc với tư cách là một nữ diễn viên thông qua bộ phim đình đám một thời "Goblin" (Yêu Tinh) năm 2016 của đài tvN.

Ngoài ra, cô còn tham gia bộ phim Perjury của đạo diễn Solomon và video quảng bá du lịch Hàn Quốc cùng nhóm nhạc BTS

Người hâm mộ không khỏi bất ngờ và thương tiếc nữ diễn viên Go Soo Jung. Họ để lại bình luận bày tỏ sự tiếc thương "buồn thay, một nữ diễn viên tài năng xinh đẹp đã ra đi mãi mãi nhưng cũng cảm thấy tốt hơn khi cô ấy qua đời không phải do tự tử", "Thật bất ngờ, tôi thấy tiếc cho cô gái trẻ và tài năng, có cả cuộc đời dài phía trước" ...

Hoàng Dung