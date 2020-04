Tối 28/12 tại chợ Phạm Văn Hai, Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM đã tổ chức lễ phát động “Chung tay đảm bảo an toàn thực phẩm, thức ăn đường phố” nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm đối với kinh doanh thức ăn đường phố.