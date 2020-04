Tới 9h sáng nay (12/3), Công an TP.HCM vẫn chưa thể lấy lời khai của nghi phạm Nguyễn Hoàng Nam do đối tượng vẫn còn biểu hiện 'ngáo đá'. Nam là nghi can sát hại bố mẹ, bà nội tại huyện Hóc Môn và 1 người thân sinh sống tại Long An vào chiều 11/3.