Báo cáo nhanh của Bộ Y tế cho hay sau 5 ngày nghỉ Tết nguyên đán (28 tháng Chạp tới mùng 3 Tết) số ca tử vong do TNGT giảm, số ca tai nạn đánh nhau không tăng nhưng số ca khám, cấp cứu do tai nạn pháo nổ lại tăng so với cùng kỳ Tết năm trước.