29/04/2019

Sáng 29/4, thông tin từ Công an thành phố Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an thành phố Vinh (Nghệ An) bắt đối tượng trộm cắp tài sản của người dân tại chợ Hà Tĩnh.