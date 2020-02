Nghi do chập điện, một tàu câu mực của ngư dân Quảng Nam cháy ở Trường Sa

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0 giờ 30' cùng ngày, tàu câu mực do ông Tô Văn Thạnh (SN 1972, trú thôn Bình Tịnh, xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) làm thuyền trưởng, khi đang thả neo tránh trú gió mùa đông bắc tại đảo Tốc Tan, thuộc quần đảo Trường Sa, thì bất ngờ bị cháy dữ dội.



Được biết, tàu xuất bến tại cảng cá Kỳ Hà (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) từ ngày 1/2, trên tàu có 33 thuyền viên. Trước khi gặp nạn, sau khi ra được ngư trường tàu đã đánh bắt được 3 ngày cùng số lượng hải sản nhất định.



Rất may mắn khi tàu xảy ra sự cố đã không có thiệt hại về người. Các thuyền viên trên tàu gặp nạn sau đó đã được chuyển sang tàu cá của một ngư dân trú cùng thôn cũng đang neo đậu gần đó. Hiện sức khỏe của các ngư dân này được đảm bảo, tuy nhiên tổng thiệt hại do tàu bị cháy ước tính khoảng 6 tỷ đồng.

Chủ tàu Tô Văn Thạnh cho hay, nguyên nhân cháy tàu có thể là do chập điện trong lúc đấu nối đèn.

Hồ Ca