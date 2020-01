Nghẹt thở hành trình phá án nữ sinh ở miền Tây bị bắt cóc, tống tiền 5 tỷ

Công an Trà Vinh chiều hôm qua (14/1) đã thông tin với báo chí kết quả điều tra, khám phá nhanh vụ bắt cóc nữ sinh với mục đích tống tiền.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 9h30 ngày 13/11, Công an tỉnh Trà Vinh tiếp nhận tin báo có một vụ bắt cóc xảy ra tại quán cà phê trước khu vực cổng trường ĐH Trà Vinh. Các đối tượng bắt giữ một nữ sinh viên, đưa lên ô tô 4 chỗ chạy về hướng huyện Càng Long.

Công an xác định đây là hành vi bắt người táo bạo, diễn ra ngay chỗ đông người, giữa ban ngày, khiến dư luận bất an. Các đối tượng ra tay manh động, liều lĩnh, khả năng không phải người địa phương.

Qua các biện pháp nghiệp vụ, trích xuất camera và các mối quan hệ, Công an xác định người bị bắt cóc là T.B.H, sinh viên trường ĐH Trà Vinh.

Sau đó, đến chiều cùng ngày, gia đình nữ sinh H. nhận được cuộc gọi đầu tiên của các đối tượng bắt cóc, chúng đòi 5 tỉ đồng tiền chuộc, nếu không giao tiền, tính mạng của H. sẽ nguy hiểm. Lúc này, gia đình bị hại vô cùng hoang mang lo lắng.

Các đối tượng bắt cóc liên tục gọi điện, nhắn tin hối thúc, đồng thời liên tục thay đổi địa điểm giao tiền. Khi thì bọn chúng yêu cầu gia đình mang tiền sang Vĩnh Long, lúc lại chuyển qua Long Xuyên (An Giang), Cờ Đỏ, Thốt Nốt (Cần Thơ).

Đặc biệt, các đối tượng liên tục tắt máy, rồi lại mở lại khiến gia đình nữ sinh hoang mang. Mẹ nạn nhân được công an hỗ trợ, yêu cầu các đối tượng không được tắt điện thoại để liên lạc địa điểm giao tiền.

Đại tá Phan Thanh Quân, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phó Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, sau khi bàn tính kỹ mọi phương án, đích thân ông cùng mẹ nạn nhân lên ô tô đi giao tiền chuộc.

"Trên đoạn đường từ Trà Vinh tới An Giang, có trên dưới 10 cuộc gọi và tin nhắn hối thúc, đưa ra địa điểm giao tiền. Lần sau cùng, các đối tượng gọi điện, yêu cầu giao tiền ở một trạm thu phí gần TP Long Xuyên, rồi tắt máy không liên lạc được”, Đại tá Quân thuật lại.

Vẫn theo Phó Giám đốc Công an, thời điểm đó là khoảng 1h30 sáng 14/1, ô tô đã di chuyển đến địa quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ. Do không liên lạc được với các đối tượng, Công an đã chọn giải pháp cho mẹ nạn nhân ôm tiền đứng sát quốc lộ. Đến gần 5h sáng, bất ngờ có một xe taxi chạy đến, hai đối tượng nhảy xuống xe, giật cọc tiền. Mẹ nạn nhân liền truy hô: “Con tôi đâu?”.

Lúc này, nữ sinh viên bị các đối tượng đẩy từ xe ra ngoài. Ngay lập tức, công an ập đến bắt giữ các đối tượng cùng tang vật.

Sau hơn 10h, Công an Trà Vinh đã phá được vụ án bắt cóc táo tợn, gây hoang mang dư luận.

Ba đối tượng tham gia vụ bắt cóc tống tiền bị bắt giữ là Nguyễn Quốc Toàn (28 tuổi), Trần Minh Hiếu (24 tuổi) cùng ngụ huyện Thới Lai, TP Cần Thơ và Nguyễn Chí Tâm (30 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM).

Đại tá Phan Thanh Quân cho biết, nghi phạm Toàn từng công tác ở Công an huyện Cờ Đỏ, nhưng do nợ nần đã xin ra khỏi ngành hơn 1 tháng nay.

Với thành tích nêu trên, có 23 cá nhân đã được UBND tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng. Ngoài ra, còn có 2 cá nhân được đề nghị khen thưởng từ Bộ công an.

Hoài Thanh