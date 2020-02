Nghệ An: Xe tải bốc cháy ngùn ngụt trên tuyến đường tránh Vinh

Cụ thể, vào hồi 7h46’ ngày 4/2/2020, phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Nghệ An nhận được tin báo xảy ra cháy xe ô tô tải chở ngói trên tuyến đường tránh thành phố Vinh, đoạn đi qua địa phận xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, Nghệ An.

Nhận được tin báo, đơn vị này đã chỉ đạo Đội CC&CNCH số 8 xuất 1 xe chỉ huy, 1 xe chữa cháy cùng 10 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng tới hiện trường để dập lửa.

Tại hiện trường, ngọn lửa bùng phát từ lốp xe phía sau bên lái, lan lên phần bạt che của thùng hàng chiếc xe tải, với cột khói bốc cao hàng chục mét.

Đến khoảng 8h17’ sau khi nỗ lực cứu hỏa, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn, tuy nhiên phần lốp sau phía lái và một phần bạt cùng hàng hóa đã bị ngọn lửa thiêu rụi. Vụ việc cũng khiến tuyến đường tránh Vinh bị ùn tắc cục bộ.



Hiện, nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Bảo Trâm