Nghệ An tưng bừng khai mạc Hội báo Xuân Canh Tý 2020

Đây là năm thứ 18, Hội báo Xuân được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội nhà báo, Sở Thông tin và Truyền thông Nghệ An phối hợp đưa về cơ sở phục vụ công chúng; hướng tới chào mừng 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930- 03/2/2020) và các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước trong năm 2020.



Năm 2019, báo chí Nghệ An đã bám sát mục tiêu giữ vững ổn định chính trị, củng cố tăng cường sự thống nhất ý chí trong Đảng, sự đồng thuận của xã hội và lòng tin của nhân dân đối với Đảng, góp phần tạo động lực tinh thần để thực hiện tốt các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại và công tác xây dựng Đảng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội nhà báo Việt Nam đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà báo chí Nghệ An đã đạt được trong năm 2019.



Phó Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam nhấn mạnh, năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng, các ngày lễ lớn, là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII…; thời cơ rất nhiều và thách thức không ít nên mong muốn các cơ quan báo chí trên địa bàn phản ánh toàn diện và kịp thời về các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh nhà.

Hội báo Xuân năm nay có 11 gian trưng bày giới thiệu đến công chúng các ấn phẩm của báo chí Nghệ An và 117 đầu báo, tạp chí với trên 1.000 ấn phẩm báo Trung ương, báo ngành và các tỉnh thành trong cả nước.



Tại chương trình, Ban tổ chức cũng đã tiến hành lễ trao giải Báo chí búa liềm vàng tỉnh Nghệ An năm 2019, vinh danh 26 tác phẩm xuất sắc nhất. Bên cạnh đó, trao tặng 50 suất quà cho các hộ gia đình chính sách tiêu biểu, các em học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu và Thị xã Hoàng Mai.



Hội Báo xuân năm nay sẽ diễn ra từ ngày 18/1/2020 (tức ngày 24 tháng Chạp năm Kỷ Hợi) đến ngày 02/02/2020 (tức ngày 10 tháng Giêng năm Canh Tý) tại Trung tâm Văn hóa và Thể thao huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Việt Hòa