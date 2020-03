Nghệ An: Triệu tập người phụ nữ đăng tin giả để… bán cá

Trưa 30/3, trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Quyết – Phó chủ tịch UBND xã Hội Sơn (huyện Anh Sơn, Nghệ An) cho biết, Công an xã đã triệu tập một người phụ nữ sinh sống trên địa bàn để làm rõ, xử lý hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Trước đó, khoảng 18h50 ngày 28/3, bà N.O (trú xã Hội Sơn) chia sẻ trên mạng xã hội: "Chợ đóng hết rồi. Do nhu cầu bạn bè, anh em, chiều nay em quét cá bữa cuối để nghỉ dịch. Còn mấy con cá tràu và một con cá trắm hơi to, mai ai ăn mình ship tại nhà luôn nhé".

Sau khi thông tin trên được đăng tải, nhiều người dân vô cùng hoang mang, lo lắng; rất nhiều người dân đã vội vàng đi mua thực phẩm để tích trữ.

Làm việc với cơ quan công an, bà N.O thừa nhận bản thân đăng thông tin trên chỉ để bán cá. Hiện, người phụ nữ này đã gỡ bài viết và đăng tải thông tin đính chính về sự việc.

“Hoàn toàn không có chuyện xã đóng chợ. Sáng 30/3, Ban công an xã đã triệu tập người phụ nữ trên để làm việc, giao cam kết và nhắc nhở về hành vi đăng thông tin sai sự thật của mình”, ông Quyết cho biết thêm.

Bảo Trâm