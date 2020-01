Nghệ An tổ chức 3 điểm bắn pháo hoa chào mừng năm mới Canh Tý 2020

Cụ thể, 3 địa điểm sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp gồm: Quảng trường Hồ Chí Minh ở TP Vinh, Quảng trường Bình Minh tại thị xã Cửa Lò và cầu Bến Thủy (TP Vinh); thời gian bắn dưới 15 phút.

Trong đó, 2 địa điểm chính là tại Quảng trường Hồ Chí Minh với 180 giàn pháo hoa tầm thấp và Quảng trường Bình Minh được bố trí 90 giàn pháo hoa tầm thấp.

Được biết, kinh phí tổ chức bắn pháo hoa được các địa phương vận động từ nguồn xã hội hóa, không sử dụng ngân sách.

Để làm tốt nhiệm vụ bắn pháo hoa theo đúng quy định, bảo đảm an toàn tuyệt đối, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An đã tổ chức lớp tập huấn cho các địa phương, đơn vị liên quan để việc tổ chức bắn pháo hoa diễn ra an toàn.

Bảo Trâm