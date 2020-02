Nghệ An: Sẽ cho nghỉ một số trường nhiều học sinh có phụ huynh từ TQ về

Ngày 4/2, Sở GD&ĐT Nghệ An đã tổ chức hội nghị trực tuyến để đối phó với dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona với 21 điểm cầu của các huyện, thành phố, thị xã, các trường học trên địa bàn tỉnh.



Tại hội nghị, đại diện Sở GD&ĐT đã giải thích các lý do đến thời điểm này có hơn 54 tỉnh, thành cho học sinh nghỉ học nhưng Nghệ An vẫn chưa cho nghỉ là do Nghệ An không phải là vùng tâm dịch, các trường hợp nghi ngờ đều có kết quả xét nghiệm âm tính với virus corona.



Tuy nhiên, Sở cũng đã xin ý kiến UBND tỉnh trước mắt chưa nghỉ học đại trà toàn tỉnh nhưng linh động cho nghỉ cục bộ đối với các trường thuộc khu vực có phụ huynh, người nhà học sinh đi từ vùng dịch về nhất là lao động làm việc ở Trung Quốc.



Theo ông Thái Văn Thành – Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An, các địa phương không được chủ quan, lơ là trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona mới gây ra. Tuy nhiên, cũng cần phải bình tĩnh để ổn định tâm lý học sinh, giáo viên và phu huynh, tăng cường các giải pháp phòng ngừa.

Đến thời điểm hiện nay, Nghệ An đã cho 2 trường THPT dân tộc nội trú Nghệ An và THPT dân tộc nội trú số 2 (với hơn 1000 học sinh), nơi tập trung học sinh 6 huyện miền núi nghỉ học đến 10/3/2020. Đại đa số phụ huynh của các em từ 2 trường này đều lao động từ Trung Quốc trở về dịp Tết. Sở cũng đã chỉ đạo Phòng GD&ĐT phối hợp với địa phương theo dõi chặt chẽ sức khỏe của các em học sinh ở đây.

Bên cạnh đó, Sở GD&ĐT Nghệ An đã trình UBND tỉnh phun hóa chất khử trùng ở tất cả hơn 1.580 trường học, cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh; trong đó khuyến khích các trường huy động xã hội hóa tiến hành phun độc khử trùng.

Đặc biệt, yêu cầu các trường không tổ chức các hoạt động tập trung đông người như: ngoại khóa, tham quan, không tổ chức dạy thêm để phòng chống dịch bệnh.

