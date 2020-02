Nghệ An: Phát hiện nhà thuốc bán khẩu trang với giá "cắt cổ"

Tối 4/2, thông tin từ Sở Y tế Nghệ An cho biết, một quầy thuốc trên địa bàn vừa bị các cơ quan chức năng phát hiện bán khẩu trang với giá cao hơn niêm yết.

Theo đó, sáng 4/2, phòng Quản lý hành nghề y dược tư nhân (Sở Y tế Nghệ An) phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 3 (Cục QLTT Nghệ An) và các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra đột xuất nhà thuốc tư nhân Lan Thao (địa chỉ tại số 126 Lý Tự Trọng, phường Hà Huy Tập, TP.Vinh) do bà Nguyễn Thị Thùy Dương đứng tên.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhà thuốc này không niêm yết giá bán, bán tăng giá khẩu trang cao hơn so với bình thường (giá bán ra do người dân thông tin là 5.000 đồng/chiếc, tương đương 250.000 đồng/hộp khẩu trang nhãn hiệu USA Pro), vắng mặt chủ nhà thuốc và không xuất trình được hóa đơn đầu vào.



Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tạm giữ giấy tờ liên quan đến nhà thuốc và 5 hộp khẩu trang nhãn hiệu USA Pro (tương đương 250 chiếc) để chờ xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Sở Y tế Nghệ An cũng đã có quyết định đình chỉ hoạt động kinh doanh dược đối với Công ty CP Dược phẩm Nhân Hòa Thành Đạt (địa chỉ tại ố 1, đường Cao Thắng, TP Vinh) với hành vi lợi dụng dịch bệnh để tăng giá khẩu trang và vật tư y tế phòng chống dịch.

Bên cạnh đó, cơ quan này cũng đã lập biên bản để xử phạt Nhà thuốc Linh Chi 4 (địa chỉ tại ki ốt số 34, chợ Ga Vinh, TP Vinh) do cơ sở này không có giấy phép hành nghề, không xuất trình được hóa đơn nhập hàng khẩu trang và một số mặt hàng thuốc khác.

Bảo Trâm