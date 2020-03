Nghệ An khó khăn hay bị động trong công tác phòng chống dịch Covid-19?

Dừng tiếp nhận vì quá tải?

Sau gần 2 tháng vật lộn, chống chọi với dịch bệnh Covid-19, ngày 21/3, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An có công văn hỏa tốc gửi tổ chức cùng cấp của Hà Tĩnh, Quảng Bình với nội dung: “Do lưu lượng công dân trở về số lượng nhiều, tần suất nhanh, các cơ sở cách ly tập trung tại tỉnh Nghệ An hiện đã hết chỗ, vượt quá khả năng đáp ứng của tỉnh”.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An đề nghị: “Tạm dừng tiếp nhận công dân trở về từ Cửa khẩu cầu treo và các địa bàn khác ngoài tỉnh từ 15h ngày 21/3/2020, để có thời gian tập trung đón nhận các công dân tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh, đồng thời chuẩn bị điều kiện về cơ sở vất chất, các phương án đảm bảo khác”.

Nội dung công văn cũng cho biết, Nghệ An sẽ tiếp tục nhận công dân trở về từ Cửa khẩu Cầu treo và các địa bàn khác ngay sau khi bố trí chu đáo địa điểm tiếp nhận công dân về cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh Nghệ An theo yêu cầu.

Nội dung công văn này khiến dư luận và người dân Nghệ An đặt ra câu hỏi: Vì sao Nghệ An lại quá tải trong công tác cách ly phòng chống dịch?

Qua cuộc họp vào sáng 22/3, “bức màn” quá tải đã dần được vén lên. Theo đó, tính đến sáng cùng ngày, Nghệ An đang cách ly tập trung 901 người (699 nam và 202 nữ), tại các cơ sở của Quân khu 4 và tỉnh Nghệ An. Trong khi Nghệ An là một tỉnh có diện tích tự nhiên lớn nhất Việt Nam với 16.490 km², dân số hơn 3,3 triệu người và cũng là tỉnh có nền kinh tế phát triển nhất khu vực Bắc Trung bộ.

So với Hà Tĩnh và Quảng Bình, Nghệ An xứng đáng là “anh cả”. Tuy nhiên, tại đây mới chỉ sử dụng “các cơ sở của Quân khu 4 và tỉnh Nghệ An” để cách ly 901 người, mà chưa sử dụng đến hạ tầng cấp huyện, xã.

Trong khi đó, Hà Tĩnh là tỉnh nghèo, diện tích 5.998 km², dân số gần 1,3 triệu người, nhưng đã huy động tất cả mọi điều kiện có thể, trưng dụng các cơ sở bệnh viện, trạm y tế, trường học, khách sạn, các công sở bỏ không từ cấp tỉnh đến cơ sở cho cuộc chiến chống dịch covid-19. Tính đến ngày 22/3, ở Hà Tĩnh có hơn 1790 người đang được cách ly tập trung.

Cơ sở vật chất và lực lượng dồi dào

Ngay sau khi ban hành công văn hỏa tốc tạm dừng tiếp nhận công dân trở về từ Cửa khẩu cầu treo và các địa bàn khác ngoài tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An và các sở, ban, ngành liên quan đã tiến hành khảo sát dọc Quốc lộ 7, lựa chọn được 2 điểm làm khu cách ly tập trung tại huyện Kỳ Sơn và Tương Dương với tổng số khoảng 500 giường.

Cũng ngay sau đó, vào sáng 22/3, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An tổ chức cuộc họp để xây dựng phương án bố trí các điểm cách ly tập trung, đáp ứng nhu cầu nhập cảnh ngày càng nhiều của người Việt ở ngước ngoài.

Cuộc họp do ông Thái Thanh Quý, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì.

Tại cuộc họp này, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đã trình phương án mở thêm một số khu vực cách ly, giao các huyện chuẩn bị địa điểm cách ly tập trung. Qua thống kê ban đầu, số giường chuẩn bị ở các huyện có từ 1.700 đến 2.000 giường.

Không thua kém cơ sở vật chất, tại cuộc họp này Giám đốc Sở Y tế cũng khẳng định, nhân lực của ngành Y tế Nghệ An có thể đáp ứng phục vụ cách ly tập trung cho 10.000 người.

Như thế có thể thấy rằng, cơ sở vật chất của tỉnh Nghệ An rất đầy đủ, nhân lực của Nghệ An hết sức dồi dào.

Trần Hoàn