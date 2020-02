Nghệ An hỏa tốc cho học sinh nghỉ học để phòng chống virus corona

Chiều 5/2, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý đã ký, ban hành văn bản hỏa tốc số 502/UBND-VX về việc cho phép học sinh nghỉ học để phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona (nCoV) gây ra.

Theo đó, xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), UBND tỉnh Nghệ An cho phép học sinh các cấp học (Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên) nghỉ học để phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra. Thời gian nghi bắt đầu từ thứ 6, ngày 7 tháng 02 năm 2020.

Văn bản nêu rõ: UBND tỉnh giao Sở GD&ĐT phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế theo dõi tình hình dịch bệnh trên toàn quốc và thực tế tại địa bàn tỉnh để thống nhất, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh quyết định; Ủy quyền Sở GD&ĐT thông báo thời gian nhập học trở lại.

Đồng thời, giao Sở GD&ĐT, Sở Y tế, UBND các huyện, thành phố, thị xã phối hợp và chỉ đạo các cơ sở y tế, các cơ sở giáo dục - đào tạo tổ chức vệ sinh, khử trùng lớp học, khuôn viên trường học đảm bảo môi trường học tập an toàn sau khi nhập học trở lại.

UBND các huyện, thành phố, thị xã thông báo đến các cơ sở giáo dục trên địa bàn; Chỉ đạo các đơn vị giáo dục xây dựng kế hoạch học bù, đảm bảo nội dung, chương trình theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ngoài ra, các Trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học trực thuộc tỉnh tùy tình hình thực tế của từng đơn vị, giao Hiệu trưởng quyết định cho học sinh nghỉ học khi cần thiết.

Việt Hòa