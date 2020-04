Nghệ An: Chưa bàn giao, đường gần 50 tỷ đã hư hỏng nhiều chỗ

Dự án tuyến đường Bệnh viện Yên Thành – Hợp Thành (giao với quốc lộ 7B) do Ban quản lý (BQL) các dự án xây dựng huyện Yên Thành làm chủ đầu tư có chiều dài 7,9km, chiều rộng mặt đường 5,5m, 2 bên lề 0,5m (gồm 1 tuyến chính và 3 tuyến nhánh). Tổng giá trị xây lắp dự án gần 47 tỉ đồng, nguồn vốn từ ngân sách Trung ương.

Dự án này được triển khai từ ngày 26/5/2011 đến 30/8/2017 thì hết hạn, tuy nhiên phía nhà thầu đã xin gia hạn thêm đến hết năm 2018.

Toàn tuyến đường này (trong đó có 2 chiếc cầu bắc qua sông Đào) do 3 đơn vị nhà thầu thi công, gồm Công ty CP Tây An, Công ty CP Xây dựng thương mại Việt Phát và Công ty TNHH Đường Thành.

Đây là tuyến đường trọng yếu giao thương giữa các xã ở vùng trung tâm của huyện Yên Thành, tạo điều kiện cho người dân đi khám, chữa bệnh ở Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Thành (đóng trên địa bàn xã Tăng Thành, huyện Yên Thành) được thuận lợi hơn.

Theo ghi nhận của PV những ngày giữa tháng 4/2020, hiện nay trên tuyến đường xuất hiện nhiều vết nứt nẻ, sụt lún, một số điểm xuất hiện tình trạng bong tróc, ổ gà gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông; đoạn bị hư hỏng nhiều nhất đi qua xóm Minh Châu (thuộc xã Văn Thành).

Ông Nguyễn Đình Long, Chủ tịch UBND xã Văn Thành (huyện Yên Thành) cho biết, về việc hư hỏng, sụt lún của tuyến đường, địa phương cũng đã có đề nghị phía Ban quản lý dự án. Theo ông Long, UBND huyện Yên Thành đã khắc phục, sửa chữa nhưng tình trạng này vẫn tiếp diễn.

Trao đổi với PV, ông Phạm Quang Sáng, Phó Giám đốc BQL các dự án xây dựng huyện Yên Thành cho biết, cuối năm 2019, Sở GTVT Nghệ An đã về kiểm tra và đề nghị khắc phục một số hư hỏng trên tuyến đường này.

Hiện 2 chiếc cầu (bắc qua sông Đào) do Công ty Việt Phát thi công đã được quyết toán và bàn giao, còn toàn bộ mặt đường trên tuyến do Công ty CP Tây An và Đường Thành thi công thì chưa được bàn giao.

Ông Sáng thông tin thêm, đoạn hư hỏng nhiều nhất chủ yếu do Công ty Tây An thi công, phía đơn vị này cũng đã tiến hành sửa chữa một số lần nhưng không triệt để được.

“Trước khi tiến hành nghiệm thu, bàn giao, chúng tôi sẽ tiến hành đôn đốc các nhà thầu phải khắc phục toàn bộ những điểm hư hỏng trên tuyến”, ông Sáng nói.

Một số hình ảnh PV ghi nhận tình trạng hư hỏng, sụt lún trên tuyến đường.

Bảo Trâm - Đặng Sơn