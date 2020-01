Nghệ An: Cách ly 1 phụ nữ nghi nhiễm virus Corona sau khi trở về từ Trung Quốc

Ngày 31/1, ông Nguyễn Văn Định - Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, một bệnh nhân trên địa bàn đã được cách ly vì nghi nhiễm virus Corona.



Trước đó, vào giữa tháng 1/2020, chị Hà Thị T. (42 tuổi, trú ở huyện Quế Phong, Nghệ An) trở về quê ăn Tết sau khi làm công nhân cho một công ty ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.



Đến ngày 28/1, chị T. xuất hiện triệu chứng ho, sốt và khó thở nhẹ nên được gia đình đưa vào Bệnh viện đa khoa huyện Quế Phong để thăm khám. Đến ngày 30/1, nữ bệnh nhân này được chuyển xuống Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An để cách ly điều trị vì nghi ngờ nhiễm virus Corona.



Sau khi được cách ly, các cơ quan chức năng đã lấy mẫu bệnh phẩm gửi Viện dịch tễ Trung ương để tiến hành xét nghiệm, phân tích.

Đây là trường hợp đầu tiên trên địa bàn tỉnh Nghệ An được cách ly, điều trị do nghi ngờ nhiễm virus Corona. Hiện, công tác phòng chống, ngăn ngừa dịch viêm phổi do virus Corona đang được các ngành chức năng địa phương kiểm soát tốt.

Bảo Trâm