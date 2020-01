Ngày vía Thần tài năm 2020 là ngày nào?

Thần tài có thật hay không? Có rất nhiều câu chuyện về Thần tài được truyền miệng từ xa xưa, tuy nhiên câu chuyện về vị Thần tài dưới đây được nhiều người biết nhiều nhất. Đó là vị Thần tài tiên nhân trên trời chuyên trông coi tiền tài, vàng bạc cho gia chủ. Tuy nhiên, do một lần uống rượu say nên ông bị trượt chân ngã xuống dưới trần gian và bị mất trí nhớ. Mọi người thấy ông lang thang lại có bộ quần áo rất đẹp nên đã lấy của ông mang ra chợ bán. Vì không có tiền, lại mất trí nhớ nên hằng ngày ông phải đi xin ăn. Thấy thế, một chủ quán bán gà vịt tốt bụng đã cho ông vào quán đãi ông ăn. Nhưng kỳ lạ thay, từ lúc ông vào quán ăn thì quán này đông khách hẳn lên, người ra vào tấp nập. Sau đó do người ông có mùi hôi thối, sợ mất hết khách, vị chủ quán liền đuổi ông đi. Một người chủ khác thấy từ lúc ông bước vào quán kia thì đông khách một cách lạ thường liền mời ông sang quán mình ăn. Lúc ông sang quán này, quán bên kia lại vắng vẻ. Do thương ông không có gì để mặc, người dân đã mua cho ông một bộ quần áo mới để ông có thể mặc che chắn cơ thể của mình. Kỳ lạ thay, bộ quần áo ấy lại chính là bộ quần áo trước kia của ông. Sau khi mặc bộ quần áo ấy vào, Thần tài nhớ ra mọi chuyện và bay về trời. Ngày ông bay về trời là ngày mùng 10 nên từ đó mọi người lấy ngày này là ngày vía thần Tài.