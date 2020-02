Ngày hội tòng quân: 3.100 thanh niên Nghệ An lên đường nhập ngũ

Năm 2020, tỉnh Nghệ An gọi 3.100 công dân nhập ngũ vào quân đội và 155 công dân thực hiện nghĩa vụ công an.

Trong đó, sức khỏe loại 1 có 617 công dân; loại 2 có 1.770 công dân; loại 3 có 847 công dân. Về trình độ văn hóa có 1.188 công dân có trình độ THCS, 1.938 công dân có trình độ THPT, 135 công dân có trình độ ĐH-CĐ và Trung cấp…

Sáng 12/2, PV Infonet ghi nhận lễ giao nhận quân tại huyện Yên Thành (Nghệ An), ngay từ sáng sớm, rất đông người dân đã tập trung về sân vận động huyện để đưa tiễn hàng trăm tân binh của địa phương lên đường nhập ngũ.

Năm nay, toàn huyện Yên Thành có 276 thanh niên đủ tiêu chuẩn chính trị, trình độ văn hóa, phẩm chất đạo đức, sức khỏe, được biên chế vào các đơn vị: Sư đoàn 324 - Quân khu 4; Binh chủng Tăng Thiết giáp; Lữ đoàn 206- Quân khu 4; Trung đoàn 764 - Bộ CHQS tỉnh Nghệ An, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng Nghệ An và Công an tỉnh Nghệ An.

Tại lễ giao quân, đại diện lãnh đạo Quân khu 4, UBND tỉnh, Ban CHQS tỉnh Nghệ An đã tặng hoa chúc mừng, động viên các tân binh lên đường làm nghĩa vụ quân sự, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Một số hình ảnh PV Infonet ghi nhận tại lễ giao nhận quân ở huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An sáng 12/2/2020:

Việt Hòa