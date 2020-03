Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các đơn vị bố trí nhân viên làm việc tại nhà trong 15 ngày

Thực hiện Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, ngày 31/3, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) ban hành Công điện 03 đến các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước; các doanh nghiệp trực thuộc Ngân hàng Nhà nước; các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; các cơ quan hiệp hội trong ngành ngân hàng.

Theo nội dung của Công điện, trước những diễn biến phức tạp, khó lường của dịch Covid-19, để vừa phòng chống dịch có hiệu quả, vừa đảm bảo các hoạt động tiền tệ, ngân hàng thiết yếu phục vụ nền kinh tế và người dân, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trong toàn ngành quán triệt toàn thể cán bộ trong đơn vị thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020.

Thống đốc yêu cầu các đơn vị thuộc NHNN bố trí cán bộ làm việc tại nhà trong vòng 15 ngày, kể từ ngày 1/4.

Việc bố trí cán bộ làm việc tại nhà phải tuân thủ các yêu cầu sau: Cán bộ chủ động bố trí phương tiện làm việc (máy tính, Ipad, điện thoại, email…) phù hợp, đáp ứng được yêu cầu công việc.

Đảm bảo thời gian làm việc như làm việc tại cơ quan và duy trì liên lạc thường xuyên qua các phương tiện thông tin, đặc biệt là trong 8 giờ làm việc hành chính… để đáp ứng yêu cầu công việc. Đồng thời vẫn đảm bảo thực hiện đúng các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước và các quy định pháp luật có liên quan.

Thủ trưởng các đơn vị chủ động bố trí lãnh đạo đơn vị và một số cán bộ thực sự cần thiết làm việc tại cơ quan để xử lý công việc và làm đầu mối liên lạc; Bố trí chỗ ngồi làm việc độc lập, đảm bảo đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về phòng, chống dịch.

Tùy điều kiện cụ thể của từng đơn vị, Thủ trưởng đơn vị bố trí luân phiên lãnh đạo và cán bộ làm việc tại cơ quan và tại nhà, đảm bảo các nhóm cán bộ không tiếp xúc trực tiếp với nhau.

Đối với các bộ phận cần duy trì làm việc tại cơ quan như trực cơ quan, xử lý tài liệu mật, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Ban lãnh đạo NHNN và lãnh đạo các đơn vị; duy trì hệ thống thanh toán, công nghệ thông tin, điều hòa lưu thông tiền mặt, an toàn kho quỹ… thực hiện như sau: Lực lượng bảo vệ bố trí trực ca bình thường, đảm bảo an toàn, an ninh trụ sở cơ quan, đặc biệt là các kho tiền Trung ương và kho tiền NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố.

Lực lượng tự vệ xung kích của cơ quan, đơn vị trực tại nhà, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi cần thiết.

Trung ương, các Ngân hàng Nhà nước chi nhánh bố trí cán bộ làm việc tại cơ quan hợp lý để phục vụ điều hòa, cung ứng và giao dịch tiền mặt thông suốt.

Đối với các tổ chức tín dụng và các doanh nghiệp trực thuộc NHNN, theo Chỉ thị 16/CT-TTg, các tổ chức tín dụng và các doanh nghiệp trực thuộc NHNN là các đơn vị dịch vụ, do đó, từng tổ chức tín dụng, doanh nghiệp trực thuộc chủ động quyết định việc bố trí cán bộ theo các phương án, kịch bản phòng, chống dịch của mình, nhưng phải đảm bảo các nguyên tắc sau: Đáp ứng các yêu cầu sử dụng dịch vụ, ngân hàng thiết yếu của người dân, đặc biệt là đảm bảo sự hoạt động liên tục của các dịch vụ ngân hàng trực tuyến và ATM;

Hạn chế tối đa số lượng cán bộ phải đến trụ sở làm việc. Tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu về phòng, chống dịch khi bố trí cán bộ làm việc tại các trụ sở;

Thủ trưởng các đơn vị của các Tổ chức tín dụng chủ động thông báo với chính quyền địa phương về những địa điểm cần thiết phải được duy trì hoạt động, tổ chức giao dịch phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân và nền kinh tế.

Diệu Thùy