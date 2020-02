Ngắm ngôi nhà tiền tỷ làm từ đất sét nung độc nhất vô nhị ở miền Tây

Với sự bề thế, kiên cố cùng sắc đỏ tự nhiên bắt mắt ít ai biết rằng căn nhà lại được xây dựng từ 90% nguyên liệu là đất sét. Căn nhà bằng đất sét này tọa lạc tại TP Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long), chủ nhân là ông Nguyễn Văn Buôl (60 tuổi), một nghệ nhân có gần 30 năm trong nghề làm gốm. Nhiều người quen gọi ngôi nhà độc lạ này bằng cái tên gần gũi “ngôi nhà gốm”.

Với quyết tâm vực dậy một làng nghề truyền thống của địa trước nguy cơ bị mai một, căn nhà bằng gạch – gốm cũng hình thành từ đó. Với ông, đó không chỉ đơn giản là tình yêu nghề gốm, mà ông còn muốn chứng minh, sắc đỏ cũ kỹ một thời sẽ là sắc màu mới đầy nghệ thuật cho những căn nhà Nam Bộ.

Ngôi nhà từ đất sét nung của gia đình nghệ nhân gốm sứ Nguyễn Văn Buôl nổi bật tạo lạc tại TP.Vĩnh Long. Ảnh: M.A.

Trao đổi với phóng viên, ông Buôl chia sẻ: “Sau thời gian dài, hoạt động xuất khẩu bình, chậu gốm ngày càng mai một, tôi muốn chuyển sang một đề tài khác cũng từ gốm, từ đất nung. Từ đó, tôi thiết kế một căn nhà bằng gốm, qua đó cũng mong muốn mở ra một cơ hội mới cho làng nghề”.

Ngôi nhà làm từ đất sét ning với kiến trúc nhà xưa Nam Bộ 3 gian, 2 chái. Nhìn từ xa, căn nhà gốm khá nổi bật với sắc đỏ tự nhiên của đất sét nung. Ảnh: M.A.

Trao đổi với phóng viên, nghệ nhân gốm sứ cho biết, để có được căn nhà nguy nga, kiên cố như hiện nay ông đã mất gần chục năm trời để lên ý tưởng và chuẩn bị nguyên vật liệu. Không chỉ tự thiết kế bản vẽ, tự tính toán các yếu tố kỹ thuật, ông Buôl còn tự phác thảo từng chi tiết mỹ thuật dù không qua bất kỳ trường lớp nào. Cái khó là mọi thứ phải được cân chỉnh sao cho ăn khớp khi vật liệu còn là những thỏi đất sét thô.

Mãi đến giữa 2018, căn nhà gốm đỏ làm từ đất sét nung mới được thành hình. Nhờ tận dụng những vật liệu đã được chế tác từ trước, nên chỉ trong vòng 3 tháng căn nhà làm từ đất sét nung với diện tích 300m2 đã lắp ráp xong khung sườn. Với kiến trúc nhà xưa Nam Bộ 3 gian, 2 chái, nhìn từ xa, căn nhà gốm làm bằng đất sét nung khá nổi bật với sắc đỏ tự nhiên của đất sét nung.

90% nguyên liệu làm nên ngôi nhà là bằng đất nét nung. Ảnh: M.A.

Ông Buôl tiết lộ với phóng viên: “Tôi làm cái vỏ bằng gốm nhưng bên trong vẫn là xi măng cốt thép để cho căn nhà chắc và bền theo thời gian. Màu sắc đất như thế nào thì căn nhà ra thế nấy. Gốm xuất khẩu thường được nung nhiệt độ 850 độ C, còn gốm xây dựng phải nung từ 950 độ C đến 970 độ C cho chất gạch bền”.

Điểm đặc biệt là những họa tiết, cột, kèo,… được thiết kế với những hình ảnh vô cùng bắt mắt gắn liền với văn hóa đặc trưng vùng Nam Bộ, cũng như khung cảnh làng quê yên bình.

Với nội thất bằng gỗ và những vật dụng trang trí đậm nét độc đáo khiến cho căn nhà làm bằng đất sét nung thêm phần độc đáo. Ảnh: M.A.

Riêng đối với phần cột, kèo trong gian nhà chính được lấy cảm hứng từ những họa tiết trên trống đồng Đông Sơn. Những đầu giáo dùng để nối kèo với cột cũng được thiết kế bằng những con vật gần gũi mang ý nghĩa vui tươi trong cuộc sống hàng ngày của người Việt Nam như: tôm, cua, gà, cá, khỉ...

Nhằm tạo điểm nhấn cho ngôi nhà đất sét nung đậm chất Nam bộ, toàn bộ nội thất bằng gỗ bên và gỗ mật được thiết kế với kiểu dáng độc đáo. Chưa dừng lại ở đó, gia chủ còn mạnh tay chi số tiền lớn cho bộ sưu tập đồ cổ quý hiếm, từ bộ dụng cụ sinh hoạt đồng thau cổ, những chiếc bàn ủi xưa của Pháp, lò xô của Đức, bộ cân đòn gắn bó một thời ở những phiên chợ Việt. Đặc biệt là bộ sưu tập hơn 100 chiếc đèn cổ từ đèn dầu, đèn khí đá cho đến đèn măng xong.

Bộ sưu tập hơn 100 chiếc đèn cổ từ đèn dầu, đèn khí đá cho đến đèn măng xông trong căn nhà độc đáo làm bằng đất sét nung của nghệ nhân gốm sứ Nguyễn Văn Buôl. Ảnh: M.A.

Từ những thỏi đất sét thô, những tưởng chẳng thể nào ứng dụng vào xây dựng, nhưng qua bàn tay của người nghệ nhân gốm sứ này không gì là không thể. Căn nhà làm từ đất sét này không chỉ vừa thỏa tiêu chí đẹp, mát, lại vừa tận dụng tối đa ưu điểm của gốm xây dựng là thân thiện môi trường và bền bỉ theo thời gian.

Với sự công phu và độc đáo, ngôi nhà gốm làm bằng đất sét nung này có tổng giá trị khi hoàn thành khoảng 1,5 tỷ đồng; tính luôn nội thất thì lên đến gần 4 tỷ đồng. Ảnh: M.A.

Theo ông Buôl, căn nhà gốm làm từ đất sét nung này sẽ là bước đầu để ông tiếp tục hành trình đưa gốm đỏ tại địa phương trở về đúng vị thế của nó. Đây cũng là điểm dừng chân đầu tiên trong chuỗi du lịch với rất nhiều công trình từ gạch, gốm mà ông đang xây dựng.

TIN LIÊN QUAN Độc đáo những ngôi nhà cổ có một không hai ở miền Tây Nam Bộ

Theo Dân Việt