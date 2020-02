Nga không chắc nghị quyết về Libya sẽ được thực thi?

Trước đó, hôm 11/2, nghị quyết do Anh đề xuất được thông qua sau khi có 14 nước bỏ phiếu ủng hộ, trong khi Nga bỏ phiếu trắng. Văn bản nghị quyết nói rằng Hội đồng Bảo an phê chuẩn kết quả của hội nghị Berlin về Libya và xác nhận sự cần thiết phải ngừng bắn ngay khi có khả năng mà không cần bất kỳ điều kiện tiên quyết nào. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng nhắc nhở cam kết kiềm chế không can thiệp vào cuộc xung đột vũ trang hoặc các vấn đề nội bộ của Libya.

Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzya cho biết, hiện chưa rõ liệu tất cả các bên xung đột ở Libya đã sẵn sàng để thực hiện các quyết định được thông qua tại hội nghị hay chưa. Ông Nebenzya nói rằng, Nga đã nhiều lần nhấn mạnh tầm quan trọng của động thái này trong quá trình chuẩn bị hội nghị Berlin và sau khi hội nghị kết thúc.

Đầu tháng 1, Liên Hợp Quốc đã nói có những quốc gia vi phạm thỏa thuận về Libya. Nhưng cụ thể những nước nào vi phạm lệnh cấm vận vũ khí đối với Libya lại không được nêu rõ.

Mới đây, hôm 6/2, Nga đã chặn một dự thảo nghị quyết của Liên hợp quốc về Libya do trong văn bản này có từ “các lính đánh thuê”. Cụ thể, trong khi dự thảo nghị quyết do Anh đề xuất nhấn mạnh “lo ngại về sự xuất hiện gia tăng của lính đánh thuê ở Libya”, thì Moscow muốn thế giới thay đổi thành cụm từ “các tay súng khủng bố nước ngoài”.

“Có một số mục trong nghị quyết này gây lo ngại. Chúng tôi đã quyết định tiếp tục thảo luận với các ủy viên khác”, ông Nebenzya nói.

Hội nghị quốc tế nhằm giải quyết tình hình ở Libya được tổ chức tại Berlin vào ngày 19/1. Tham gia hội đàm có nhà lãnh đạo Nga, Đức, Pháp, Anh, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, cũng như Tổng thư ký LHQ, người đứng đầu Ủy ban châu Âu và đại diện các tổ chức quốc tế khác.

Kết thúc hội nghị các bên đã thống nhất văn bản tổng kết đưa ra giải pháp cho một loạt vấn đề ở Libya. Bên cạnh đó còn thông qua quyết định áp đặt lệnh cấm vận đối với việc cung cấp vũ khí cho các bên tham gia xung đột và giám sát chặt chẽ việc thực hiện quyết định này.

Đây là lần đầu tiên Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc thông qua một văn bản có giá trị ràng buộc về vấn đề Libya kể từ khi các lực lượng của tướng Khalifa Haftar phát động cuộc tấn công vào thủ đô Tripoli từ tháng tư năm ngoái.

Thanh Bình (lược dịch)