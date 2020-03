Nga có động thái đầu tiên muốn “xích lại gần hơn” với phương Tây?

Theo đó, trong một cuộc họp gần đây người đứng đầu chính phủ Nga Mikhail Mishustin cho biết muốn khôi phục quan hệ với OECD, nơi tập hợp các nước phương Tây phát triển.

Theo ấn phẩm này, trong những năm gần đây Nga đã trở nên xa cách hơn với phương Tây và xích lại gần với Trung Quốc. Chính phủ Nga tin rằng việc nối lại các liên hệ với OECD sẽ cho phép Nga đi theo hướng ngược lại, điều đó có nghĩa là nó sẽ cải thiện môi trường kinh doanh và đưa ra tín hiệu cho các tổ chức quốc tế khác.

Bộ phát triển Kinh tế Nga báo cáo rằng, không phải từ phía Nga mà là OECD và các thành viên của họ đã quyết định thúc đẩy Nga tham gia tổ chức. Ngoài ra, cơ quan dịch vụ báo chí của chính phủ Nga cho biết, họ đang xem xét khả năng hợp tác với OECD.

Kế hoạch gia nhập OECD của Nga đã được phê duyệt vào năm 2007. Nhưng kể từ năm 2014, sau khi Nga sáp nhập Crimea thì OECD đã đình chỉ quá trình này mà không chỉ định khung thời gian, mặc dù Moscow vẫn tiếp tục tham gia vào các chương trình của tổ chức. Đồng thời, vào tháng 1/2014, Tổng thư ký Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế Angel Gurria tuyên bố rằng Nga có thể gia nhập OECD sớm nhất là vào năm 2015.

Theo các nguồn tin, một “điểm cộng” cho Nga vào thời điểm này có thể là tân Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin đang duy trì mối quan hệ thân thiện với Tổng thư ký OECD Angel Gurria. Ông Gurria là một trong những quan chức phương Tây đầu tiên chúc mừng ông Mishustin khi nhận chức Thủ tướng Nga.

Để trở thành thành viên OECD, luật pháp của Nga cũng như môi trường kinh doanh tại Nga phải đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế liên quan. Có thể kể đến như: Nga sẽ phải thực hiện các cam kết cải thiện quản trị của chính phủ và doanh nghiệp, thay đổi chính sách thuế và giảm tham nhũng.

OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) hay Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế là một thiết chế liên chính phủ, hiện đang có 36 thành viên chính thức. Tiền thân là Tổ chức Hợp tác Kinh tế châu Âu (OEEC), ra đời từ năm 1948, do nhà kinh tế, chính trị gia Pháp Robert Marjolin làm lãnh đạo đầu tiên và điều hành Kế hoạch Marshall giúp tái thiết châu Âu (thời Hậu chiến) do Mỹ khởi xướng.

Đến năm 1961, OEEC được tổ chức lại thành OECD sau một công ước chung cùng sự nhất trí mở rộng tư cách thành viên sang các quốc gia bên ngoài châu Âu. Hiện tại, Tổ chức có trụ sở chính đặt ở lâu đài La Muette, Paris (Pháp), hoạt động nhờ tài trợ và đóng góp của các quốc gia thành viên (với tỷ lệ khác nhau), có ngân sách khoảng 374 triệu Euro (năm 2017).

Thanh Bình (lược dịch)